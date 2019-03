Titelverdediger Ronnie O'Sullivan wint titanenstrijd met John Higgins en komt stapje dichter bij 1000ste century GVS

08 maart 2019

18u11

Titelverdediger Ronnie O'Sullivan (WS-3) heeft zich in het Engelse Preston voor de halve finales van het Players Championship snooker geplaatst. In een titanenstrijd tussen een vijfvoudige en een viervoudige wereldkampioen schakelde de 43-jarige Engelsman zijn Schotse leeftijdsgenoot John Higgins (WS-4) met 6-4 uit.

O'Sullivan nam meteen het voortouw, maar kon pas na breaks van 101 en 92 in het vijfde en zesde spelletje meer dan één frame voorsprong nemen (4-2). In het achtste spel potte "The Rocket" ook nog een 116 break weg, de 997ste century in zijn carrière. Met breaks van 96, 61 en 65 klampte Higgins aan tot 5-4, maar in het tiende frame moest hij na een tactisch steekspel het hoofd buigen. O'Sullivan maakte het met een 53 break af.

Het was de 68ste confrontatie tussen twee van de beste spelers in de geschiedenis. 36 keer won O'Sullivan, 29 keer Higgins, in de Premier League eindigde het drie keer op een gelijkspel. Met 68 onderlinge duels sinds 1994 evenaarden O'Sullivan en Higgins een record van Steve Davis en Jimmy White. Die snookerlegendes stonden tussen 1979 en 2010 eveneens 68 keer tegenover elkaar.

Om een plaats in de finale geeft O'Sullivan morgenavond de Noor-Ier Mark Allen (WS-6) partij. Judd Trump (WS-5) en de Australiër Neil Robertson (WS-8) spelen vanavond de andere halve finale (best of 11). De finale wordt zondag naar een best of 19 gespeeld. De winnaar steekt 125.000 pond (145.000 euro) op zak, de runner-up 50.000 pond (58.000 euro).

Higgins, in de achtste finales nog met 6-4 te sterk voor drievoudig wereldkampioen Mark Selby (WS-1), kon zich nog nooit plaatsen voor de halve finales van het toernooi met de beste zestien spelers op de wereldranglijst over één seizoen. Slechts één keer eerder schopte hij het tot de kwartfinales, vijf keer ging hij er in de eerste ronde uit.