Titelverdediger Nieuw-Zeeland wint clash tegen Zuid-Afrika op WK rugby Redactie

21 september 2019

13u59

Bron: Belga 0 WK rugby Op de tweede dag van het WK rugby in Japan stond meteen een topaffiche tussen Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika op het programma. De All Blacks haalden het in Yokohama van de Springboks met 23-13.

Nieuw-Zeeland won de laatste twee WK's, in 2015 en 2011. Daarvoor (in 2007) pakte Zuid-Afrika de wereldtitel. Nog Vandaag haalde Frankrijk het in zijn eerste groepsmatch in Tokio met 23-21 van Argentinië. Australië was in Sapporo met 39-21 te sterk voor Fidji.