Titelverdediger Nieuw-Zeeland verplettert Canada op WK rugby, ook Frankrijk wint

02 oktober 2019

15u27

WK rugby Nieuw-Zeeland heeft ook zijn tweede wedstrijd op het WK rugby gewonnen. De All Blacks waren in het Japanse Oita veel te sterk voor Canada. Het werd 63-0.

De tweevoudige titelverdediger had in zijn eerste partij in groep B de topper tegen Zuid-Afrika gewonnen met 23-13. De Springboks klopten daarna vlot Namibië (57-3) en spelen vrijdag tegen Italië, dat tegen Namibië (47-22) en Canada (48-7) foutloos bleef.

In groep C pakte Frankrijk een tweede zege op rij. Na Argentinië (23-21) ging ook de Verenigde Staten (33-9 in Fukuoka) voor de bijl. Net als Engeland (35-3 tegen Tonga, 45-7 tegen VS) zijn Les Blues nog ongeslagen.