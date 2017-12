Titelverdediger Michael van Gerwen schiet met scherp op WK darts: "Zo beginnen is altijd lekker" DMM

's Werelds nummer een Michael van Gerwen heeft gisteravond in Londen vlot de tweede ronde van het wereldkampioenschap darts bereikt. De titelverdediger was in een Nederlands onderonsje met 3-1 te sterk voor zijn landgenoot Christian Kist (PDC-35).

Van Gerwen was de eerste topspeler die zijn opwachting maakte in het Alexandra Palace. Hij begon zijn jacht op een derde wereldtitel meteen met 180. "Om op het toernooi te komen en dan meteen zo'n wedstrijd neer te zetten, daar hoop je op", reageerde de 28-jarige Van Gerwen. "Ik denk dat het een fantastische wedstrijd was. Ik heb Christian in tijden niet zo goed zien gooien. Hij zette me goed onder druk, maar ik heb gewonnen. En om zo te beginnen is altijd lekker. Dat geeft zelfvertrouwen."

Van Gerwen kwam tot een gemiddelde van 107,4 met drie pijlen tegen 100 voor Kist. Desondanks herhaalde hij voor de camera dat ook hij foutjes had gemaakt. Zo wilde hij de partij uitgooien op 132 met bullseye en baalde hij zichtbaar toen dat mislukte.

In de volgende ronde treft "Mighty Mike" James Wilson (PDC-32), die met 3-1 won van de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-77). Die wedstrijd staat gepland voor vrijdag 22 december.

RESULT | An impressive van Gerwen wins 3-1 with a 107 average and 3 ton+ finishes.



Job done#WHDarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/dtQPEnRcVN PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Belgen later in actie

Met Kim Huybrechts (PDC-18), Ronny Huybrechts (PDC-41), Dimitri Van den Bergh (PDC-43) en Kenny Neyens (geen ranking) zijn er vier Belgische deelnemers. Van den Bergh is vandaag de eerste van hen die in actie komt. De 23-jarige Antwerpenaar neemt het dan tegen Stephen Bunting (PDC-21) op. Neyens staat zondagnamiddag in de voorronde tegen de Welshman Jamie Lewis (PDC-46) en geeft bij winst diens landgenoot Jonny Clayton (PDC-31) partij. Ronny Huybrechts speelt maandag tegen de Noord-Ier Daryl Gurney (PDC-4) en Kim Huybrechts start donderdag pas aan zijn toernooi met een wedstrijd tegen James Richardson (PDC-53).

De uitslagen van de wedstrijden op de eerste dag van het wereldkampioenschap darts

Eerste ronde:

Steve Beaton (Eng/25) - William O'Connor (Ier/63) 3-1

(3-1, 3-0, 0-3, 3-1; gem. 93,86-91,27; co. 39,13%-21,74%)

James Wilson (Eng/32) - Krzysztof Ratajski (Pol/77) 3-1

(1-3, 3-2, 3-1, 3-1; gem. 97,94-92,59; co. 47,62%-57,14%)

Michael van Gerwen (Ned/1) - Christian Kist (Ned/35) 3-1

(3-0, 3-1, 2-3, 3-0; gem. 107,40-100,23; co. 68,75%-44,44%)

Gerwyn Price (Wal/16) - Tedd Evetts (Eng/76) 3-0

(3-0, 3-2, 3-1; gem. 101,55-85,60; co. 36,00%-75,00%)