Titelfavoriet Mark Selby crasht in eerste ronde meteen uit het WK snooker Redactie

21 april 2018

22u48

Bron: Belga 0 Meer Sport Mark Selby (WS-1) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde op het wereldkampioenschap snooker. In de Crucible Theatre van Sheffield kreeg de 34-jarige Engelsman een zware 10-4 nederlaag aangesmeerd van zijn landgenoot Joe Perry (WS-22).

Selby, die de voorbije vier jaar drie keer de wereldtitel won, speelde bijwijlen zeer matig snooker. Zowel in het verdedigend als in het aanvallend aspect speelde hij ondermaats. Zijn tegenstrever Joe Perry (WS-22), met zijn 43 jaar de oudste deelnemer in de eindfase, speelde daarentegen een meer dan degelijke wedstrijd. Met breaks van 52, 56 en 63 nam Perry een 4-0 voorsprong.

Selby, die twee weken terug nog de China Open won, kon milderen tot 4-2 na breaks van 74 en 92. Het was echter maar een momentopname vermits Perry met breaks van 59, 84 en 109 de eerste wedstrijdhelft afsloot met een 7-2 voorsprong. Perry startte de tweede wedstrijdhelft met winst in frame tien. Selby lukte een 84 break waarna hij ook de twaalfde frame won. Het was toch Perry die met breaks van 76 en 90 de wedstrijd won.

O'Sullivan ook op achtervolgen aangewezen

Ook Ronnie O'Sullivan (WS-2) zit in de problemen. De 'Rocket', die voor een zesde wereldktitel gaat, speelde in de eerste wedstrijdhelft, net als Selby ondermaats. Zo nam zijn tegenstrever, de Schot Stephen Maguire (WS-18), een 4-0 voorsprong. In de tweede sessie pakte O'Sullivan, die aan zijn 25e WK-deelname toe is, de eerste drie frames, maar Maguire sloot de eerste wedstrijdhelft af met een 6-3 voorsprong.

De Hongkonger Marco Fu (WS-11), die vorig jaar Luca Brecel (WS-13) met uitschakelde, staat 6-3 achter tegen de Chinees Lyu Haotian (WS-68). Kyron Wilson (WS-9) snookerde een 7-2 voorsprong bij elkaar tegen Matthew Stevens (WS-52). De partijen worden zondag vervolgd.