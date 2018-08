Tine Deckers wordt tweede in Ironman 70.3 Dun Laoghaire Redactie

19 augustus 2018

16u54

Bron: Belga 0 Meer Sport Tine Deckers is op de tweede plaats geëindigd in de Ironman 70.3 van Ierland. De 40-jarige Leuvense triatlete legde in Dun Laoghaire de 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen af in 4u49:31. De vijfvoudige laureate van de Ironman van Nice moest haar meerdere erkennen in de Britse Emma Pallant, die triomfeerde in 4u48:02. De Amerikaanse Amber Ferreira vervolledigde het podium in 5u04:01.

"Ik ben supertevreden", vertelde Deckers, die in Dun Laoghaire voor het eerst in actie kwam na haar val in de afdaling van de Muur tijdens de Challenge Geraardsbergen in juni. "Voor de wedstrijd was ik toch een beetje nerveus. Als je al even geen topwedstrijd meer hebt gedaan, speelt dat toch in je hoofd. Maar ik heb echt goed gefietst en gelopen. En zelfs mijn zwemmen was prima. De vorm begint te komen en dat geeft vertrouwen op het juiste moment. Nu kan het aftellen naar de Ironman van Hawaï (13/10, nvdr.) echt beginnen. Volgende week doe ik nog mee aan de halve Ironman van Zell am See, dan volgt een hoogtestage om dan eind september richting Kona te vertrekken."

Bij de mannen ging de zege naar de Brit Elliot Smales (4u13:57), voor de Amerikaan Andy Potts (4u18:11) en de Ier Bryan McCrystal (4u23:26).