Tine Deckers tweede in Ironman Argentinië Redactie

22u23

Triatlete Tine Deckers is vandaag in Mar el Plata tweede geworden in de Ironman van Argentinië. De 39-jarige Vlaams-Brabantse werkte de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer lopen af in 9u19:22.

Alleen de Amerikaanse Sarah Piampiano (9u11:03) was sneller. De Canadese Magali Tisseyre werd in 9u24:37 derde. Deckers kwam als vijfde uit het water en rukte op de fiets naar de tweede plaats op, op 8:28 van de Amerikaanse Dede Griesbauer. Die zou nog naar de vierde stek terugvallen, maar Piampiano, derde na de fietsproef, liep een sterke marathon in 3u10:57 en ging zo nog over Deckers.

Bij de mannen liet de Amerikaan Matt Chrabot in 8u19:57 de Hongaar Joszef Major (8u26:03) en de Braziliaan Agor Amorelli (8u27:11) achter zich.