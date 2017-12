Tine Deckers tweede in Ironman Argentinië: "Missie volbracht, nu eentje drinken" Redactie

Triatlete Tine Deckers is vandaag in Mar el Plata tweede geworden in de Ironman van Argentinië. De 39-jarige Vlaams-Brabantse werkte de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer lopen af in 9u19:22. Alleen de Amerikaanse Sarah Piampiano (9u11:03) was sneller. De Canadese Magali Tisseyre werd in 9u24:37 derde.

Deckers kwam als vierde uit het water en rukte op de fiets naar de tweede plaats op, op 8:28 van de Amerikaanse Dede Griesbauer. Die zou nog naar de vierde stek terugvallen, maar Piampiano, derde na de fietsproef, liep een sterke marathon in 3u10:57 en ging zo nog over Deckers.

Deckers sluit 2017 af met overwinningen in de Challenge Geraardsbergen, de Alpe d'Heuz Triatlon en de Embrunman. Ze werd tweede in de Ironman van Italië en nu ook in de Ironman van Argentinië. Met die laatste twee resultaten zet ze bovendien al een grote stap naar kwalificatie voor het WK Ironman in Hawaï in 2018.

Zo kan ze "heel erg moe, maar toch tevreden" de winterstop in. "Dit was een verraderlijk zware wedstrijd", verklaarde Deckers in een persbericht. "Het parcours is weliswaar vlak, maar de wind en de vermoeidheid na een lang seizoen maakten het me moeilijk. Ik voelde al de hele week dat ik niet meer fris en scherp was. Toch wilde hier per se voor een goed resultaat gaan."

"Mijn zwemmen was eigenlijk uitstekend, maar het fietsen ging al minder vlot. En in het lopen voelden mijn benen vanaf het begin fluffy. Naar het einde toe voelde ik mijn kuiten verkrampen. Het was echt overleven. Maar ik wist dat als ik even zou stoppen, ik mijn podiumplaats in gevaar zou brengen. En dus bleef ik gaan. Aan zo'n dingen merk ik dat ik dit seizoen ook mentaal sterker ben. Ik weet waarvoor ik de opofferingen doe en dat geeft me de kracht om door te zetten. Het heeft me een pracht van een seizoen opgeleverd, met overwinningen in de wedstrijden die ik wilde doen en een uitstekende uitgangspositie voor de Ironman Hawaï van volgende jaar. Missie volbracht, dus. En daar ga ik er nu eentje op drinken!"