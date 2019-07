Timmers zonder overschot naar halve finale: “Op het eind van de race dacht ik: ‘Man, je zit hier wel op een WK, je moét gas geven” Bart Fieremans in Zuid-Korea

24 juli 2019

06u18 0 Zwemmen De bloedvorm ontbreekt, maar het rampscenario om de halve finale te missen is ook vermeden. Pieter Timmers plaatste zich op het WK-koningsnummer met 48.76 voor de halve finales: “Het geeft een goed gevoel dat ik nog een kans krijg om straks beter te doen.“

Om maar te zeggen hoe nipt de verhoudingen voor Timmers lagen om zich te plaatsen voor de halve finales. Was hij twee honderdsten – minder dan een handlengte – trager geweest, had hij zijn WK al mogen uitzwaaien. Het nummer zeventien Kisil Yuri en nummer achttien Santo Condorelli liggen er met 48.79 en 48.80 uit. En Condorelli is geen klein bier: hij was de man die in de baan naast Timmers zwom in de olympische finale van Rio 2016 en bij het keerpunt van 50m als eerste aantikte, maar bij de finish op drie honderdste van een medaille strandde.

Na de estafettetijd van Timmers op zondag waren er twijfels gerezen over zijn vorm en die kon hij in de reeksen van de 100m niet wegvegen. Maar het bereiken van de laatste zestien zorgde wel voor een opluchting: “Ik heb een beetje mixed feelings”, zei Timmers na de race. “De race op zich voelde wel goed aan. Al zat er wat meer in. De eerste vijftig meter ben ik iets te traag, en in de tweede vijftig meter dacht ik op het eind van de race: ‘Komaan man, je zit hier wel op een WK: je moet gas geven. Anders zit je er niet bij.”

Goed gedacht. Maar anderzijds: de toptijden die Timmers twee maanden geleden bij zijn zege op de drie events van de Champions Swim Series lukte, blijven op dit WK voorlopig uit. “Ik denk niet dat de bloedvorm er is”, geeft Timmers toe. “Ik voel me alleszins nog niet top. Maar een aantal andere zwemmers zijn hier ook niet goed. Het is een WK, het is voor iedereen wat op en af. Maar we zullen zien de komende race. Het gevoel is anders dan na de estafette. Ik ben tevreden dat ik straks in de halve finale nog een kans krijg om beter te doen. Doorgaan naar de finale zou mooi zijn.” (Lees verder onder de foto)

Maar de kans om door te stoten, lijkt op basis van zijn huidige tijden gering. Ook zijn coach Ronald Gaastra maakt zich niet te veel illusies: “Het kan zijn dat Pieter toch wat vermoeid is na de andere voorbereiding die we gedraaid hebben met de Champions Swim Series. Mentaal is Pieter wel goed, technisch was het al veel beter dan in de estafette. Maar een finale zou me verbazen. Dan zal een 48.3 nodig zijn, en dat zal moeilijk zijn.”

Van de favorieten op goud liet Caeleb Dressel in de reeksen alvast zien dat hij de te kloppen man is. Hij klokte de beste tijd van alle deelnemers in de reeksen met 47.32. Op zijn dooi gemakje, zo leek het wel: op het eind van zijn race hield hij zich nog in. Ook de Rus Vladislav Grinev en de Braziliaan Marcelo Chierighini bleven in de reeksen onder de 48 seconden.