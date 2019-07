Timmers uitgeschakeld op 100m vrij met traagste tijd van alle halve finalisten: “Ik weet niet wat ik had” Bart Fieremans in Zuid-Korea

24 juli 2019

13u43 1 Zwemmen Pieter Timmers is uitgeschakeld op de 100m vrij op het WK zwemmen. Onze landgenoot klokte in zijn halve finale 48.91. Daarmee deed hij slechter dan in zijn reeks. “Ik weet niet wat ik had.”

Olympisch vicekampioen Timmers liet in de halve finale 48.91 optekenen, pas de zestiende (en traagste) chrono van de deelnemers. Eerder vandaag plaatste de Belg zich ook maar nipt voor de halve finales, met de veertiende chrono in de reeksen (48.76). De top zestien kreeg een ticket voor de halve finales. De finale van het koningsnummer staat morgen op het programma.

“Ik weet niet wat ik had. Maar ik zat niet kapot zoals in de reeksen”, reageerde Timmers. “In de voorstart had ik wel een vreemd gevoel, precies een soort van hyperventilatie dat alles tintelt. En voor de start waren mijn handen aan het verkrampen, dat is moeilijk te verklaren. De eerste vijftig meter voelden wel nog goed aan. De verkramping was ook weg. Maar na het keerpunt kwam er geen versnelling. Ik bleef in dezelfde versnelling racen. Het voelde aan alsof ik niet genoeg uitgerust was.”

Zondag maakte Timmers samen met de aflossingsploeg op de 4x100m al een slechte beurt. Ze zwommen de veertiende tijd van alle deelnemers, een stek in de top twaalf was nodig om nu al zeker te zijn van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Op de 100m vrij (individueel) plaatste Timmers zich eerder al wel voor Tokio. “Ik denk niet dat de bloedvorm er is”, gaf Timmers al eerder vandaag toe. “Ik voel me alleszins nog niet top. Maar een aantal andere zwemmers zijn hier ook niet goed. Het is een WK, het is voor iedereen wat op en af.

In zijn halve finale dan lag Timmers op baan 1, naast Kyle Chalmers op baan 2, de man die hem op de Spelen van Rio van het goud hield. De Aussie deed wat van hem verwacht werd en won met overmacht zijn halve finale. Dat terwijl Timmers niet kon aanklampen. Onze landgenoot deed 48.91 over zijn honderd meter en klokte daarmee de traagste tijd van alle halve finalisten.