Timmers' trainer Gaastra: "Pieter zal dankzij Rio in het geheugen van de mensen blijven"

16 april 2020

19u55

Bron: VTM NIEUWS

Geen Olympische Spelen in Tokio meer voor Pieter Timmers (32). Een moeilijke, maar weloverwogen beslissing, luidt het bij zijn coach Ronald Gaastra. “Het is voor hem vooral zwaar om het te blijven opbrengen. De manier van leven heeft een enorme impact”, zegt de Nederlander bij VTM Nieuws. Hoe Gaastra Timmers zou omschrijven? “Als je kan scoren op de Olympische Spelen op het koninginnennummer in een grote en internationale sport als het zwemmen, dan blijf je in het geheugen van de mensen. Hij ziet er ook goed uit en kan zich goed verkopen. Een modern sportproduct, zeg maar.”

Gaastra: “We hadden gehoopt op finaleplaats in Tokio”



Wat met de Belgische zwemsport ná Timmers? “Er komen nieuwe toppers, ook al kan dat lang duren in een klein land als België”, aldus Gaastra. Maar dus geen Timmers in Tokio. “Wij hadden gehoopt op een finaleplaats. Als je daar dan in zit, dan ging de ervaring van Pieter naar boven komen en dan had hij een voordeel gehad. Ook omdat hij die medaille al heeft en onbevangen kon zwemmen. Maar ‘als en indien’, dat telt niet en zeker niet in topsport.”