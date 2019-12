Timmers stoot door naar halve finale 100m vrij, Dumont nipt uitgeschakeld op 200m vrij LPB

07 december 2019

Pieter Timmers heeft zich geplaatst voor de halve finale van de 100 meter vrije slag op het EK kortebaan in Glasgow. Timmers tikte als vijfde aan in de zevende van negen reeksen. Met 47.46 realiseerde de olympische vicekampioen op de 100m vrij de dertiende tijd van alle deelnemers. Het Belgisch record van Timmers bedraagt 46.54. De snelste chrono kwam op naam van de Rus Vladislav Grinev (46.16). De halve finales gaan vanavond vanaf 18u22 door. De finale is zondag om 18u23 voorzien.

Valentine Dumont werd nipt uitgeschakeld in de reeksen van de 200 meter vrije slag. Ze is eerste reserve voor de finale. De 19-jarige Dumont werd vierde in 1:56.26 in de vijfde en laatste reeks. Haar Belgisch record is 1:55.67. De Italiaanse Margherita Panziera veroverde met een chrono van 1:55.89 het achtste en laatste ticket voor de finale, die vanavond gezwommen wordt. De Nederlandse Femke Heemskerk (1:55.03) was het snelst in de reeksen.