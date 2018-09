Timmers naar finale 100m vrij in Kazan, Buys bereikt finale 50m vlinder LPB

08 september 2018

17u06

Bron: Belga 0 Meer Sport Pieter Timmers heeft zich geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de Wereldbeker in het Russische Kazan.

Timmers, olympisch vice-kampioen op de 100 meter, is terug in het bad na de hersenvliesontsteking die hem weghield van het EK in Glasgow. Onze landgenoot finishte in 49.68 als tweede in de derde reeks, na de Nederlander Kyle Stolk (49.67). Enkel de Amerikaan Blake Pieroni (49.01) en de Rus Vladimir Morozov (49.38), vrijdag nog winnaar van de 50 meter, waren nog sneller dan Stolk en Timmers.

Kimberly Buys zwemt de finale van de 50 meter vlinderslag. Buys, die op het EK brons behaalde op die afstand, noteerde de derde tijd. Ze eindigde als tweede in de tweede reeks in 26.37, op zes honderdsten van de Russin Mariia Kameneva (26.31) en op 61 honderdsten van Sarah Sjöström (25.76), de winnares van de vierde en laatste reeks.

De finales vinden vanavond plaats. Zondag zwemmen Timmers en Buys respectievelijk de 50 meter vrije slag en de 100 meter vlinderslag. Zij zijn de enige Belgische zwemmers op deze meeting.