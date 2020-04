Timmers laat Olympische Spelen 2021 varen en stopt in najaar met zwemmen: “Mijn gezin is nu belangrijker”

16 april 2020

19u32

"Ik wil niet half voorbereid op de Spelen staan en mijn gezin is nu belangrijker." Pieter Timmers (32) bevestigt vandaag niet te zullen deelnemen aan de uitgestelde Spelen van Tokio 2021. Al stopt hij nog niet definitief: hij wil deelnemen aan het EK zwemmen - als dat doorgaat - en hoopt uit te zwaaien op de International Swimming League in het late najaar.



Kort voor het uitstel van de Spelen had Timmers al laten weten dat hij in dat geval Tokio 2021 zou laten schieten. Dat standpunt is dus niet veranderd, ook al had zijn coach Ronald Gaastra gevraagd om er nog eens goed over na te denken. Los van de Spelen wist en weet Timmers nog altijd niet of het EK in augustus zal doorgaan. Dat event is al verplaatst van mei naar half augustus, maar het blijft onzeker of de strijd tegen het coronavirus zo’n grote competitie zal toelaten. Nu reageert Timmers voor het eerst: “Als het EK doorgaat, hoop ik ten volle daar nog met een mooie winst te kunnen eindigen. Maar de kans is klein dat het EK doorgaat. Het virus is nog niet de wereld uit. Ik ga wellicht verder tot de International Swimming League in oktober en november. Dat zal dan mijn eindpunt zijn.”

Het gedroomde afscheid op de Olympische Spelen komt er dus niet, bevestigt Timmers. In hetzelfde olympische decor had hij vier jaar geleden zijn ultieme triomf behaald met olympisch zilver op de 100 meter vrij in Rio. “Het is natuurlijk heel jammer dat ik Tokio 2020 mis. Ik keek ernaar uit om te stoppen op dat hoogtepunt, en dat valt weg. Ik had graag drie deelnames aan de Spelen op mijn palmares zien staan, en nu zullen het er maar twee zijn. Maar zo is het leven. Rio was ook een heel mooi hoogtepunt. Ik ben heel blij dat ik dat heb meegemaakt, dat ik niet moet stoppen zonder een medaille op zak. Ik ben trots dat ik in mezelf geloofd heb.”

Timmers zegt ook dat hij er geen spijt van zal hebben om er geen jaar aan te breien voor de Spelen. “Als ik zou doorgaan, zou ik het ook jammer vinden mijn dochter minder lang te zien opgroeien op een heel belangrijke leeftijd. Mijn gezin is nu belangrijker dan nog een jaar erbij.”

Timmers blikt terug op carrière en zegt: “Ga geen spijt hebben van beslissing”



Timmers over toekomst Belgische zwemmen:



