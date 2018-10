Timmers haalt finale 50m vrije slag niet op WB zwemmen in Boedapest TLB

04 oktober 2018

14u21

Bron: Belga 0 Meer Sport Pieter Timmers heeft op de eerste dag van de wereldbekermanche zwemmen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest de dertiende chrono gezwommen in de reeksen van de 50 meter vrije slag. Alleen de acht snelste tijden bereikten de finale.

Pieters klokte een tijd van 21.94. De Rus Vladimir Morozov tekende in 20.92 voor de scherpste chrono van de reeksen. Onze landgenoot zou 21.57 gezwommen moeten hebben om de eindstrijd te bereiken.

Later deze week komt Timmers in Boedapest nog in actie op de 100 meter vrije slag, de 200 meter vrije slag en de 50 meter vlinderslag.