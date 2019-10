Timmers, Buys en Lecluyse staan met hun team derde na openingsdag International Swimming League in Texas DMM

20 oktober 2019

12u54

Bron: Belga 1

Na de eerste dag van de International Swimming League (klein bad) in het Texaanse Lewisville staat Team Iron derde op vier. Pieter Timmers, Kimberly Buys en Fanny Lecluyse maken deel uit van de ploeg, die wordt aangevoerd door de Hongaarse Katinka Hosszu. Na de eerste dag telt Iron 186 punten en is daarmee derde na London Roar (253) en LA Current (234).

Timmers, viceolympisch kampioen op de 100m vrij, werd achtste en laatste in de 50m vrij in 21.65 (pr 21.30). Daarna werd hij met de aflossingsploeg 4x100m wissel vierde in 3:28.67 en derde in de 4x100m vrij. Buys finishte als zevende in de 100m vlinder in 58.75 (pr 56.44) en werd met het team achtste in de 4x100m vrij. Lecluyse zwom naar de derde plaats in de 200m schoolslag in 2:21.31 (pr 2:18.49) en werd achtste in de 50m school in 31.18 (pr 29.74).

De manche in Lewisville is de derde in de International Swimming League (na Indianapolis en Napels). Die nieuwe competitie verenigt acht “clubs”: vier Amerikaanse teams en vier Europese teams. Elk team telt twaalf zwemmers en twaalf zwemsters. De competitie wordt georganiseerd tussen augustus en december 2019, met een Final Four (als zevende en laatste manche) in Las Vegas. Met de resultaten in hun wedstrijden dragen de zwemmers en zwemsters bij voor het puntentotaal van hun ploeg.