Tiger Woods zet comeback luister bij met deelname US Open Redactie

12 april 2018

21u33

Golfer Tiger Woods (42) zal dit jaar ook aantreden op de US Open (14-17 juni), de tweede major van het seizoen. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt.

Het voormalige nummer één van de wereld speelde voor het laatst in 2015 op de US Open, het evenement dat hij al drie keer (2000, 2002 en 2008) won. De voorbije jaren werd de Amerikaan gehinderd door een rugblessure. In januari vierde hij zijn rentree na één jaar afwezigheid op de greens.

Recent viel Woods te bewonderen op de Masters. Hij werd 32ste in de eerste major van het jaar. In zijn carrière won Woods tot dusver veertien majors, de laatste was de US Open van 2008.