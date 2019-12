Tiger Woods wijst miljoenen af om te spelen op controversieel toernooi in Saudi-Arabië YP

04 december 2019

14u36

Bron: Belga 0 Golf Golfer Tiger Woods heeft voor het tweede jaar op rij geweigerd deel te nemen aan een controversieel toernooi in Saudi-Arabië. Dat verklaarde Woods aan ESPN in de marge van de Hero Wold Challenge in de Bahamaanse hoofdstad Nassau. De 43-jarige Amerikaan had een aanbod op zak van drie miljoen dollar (2,7 miljoen euro) om mee te spelen op het Saudi International Golf Tournament volgende maand.

De afwijzing van Woods leek op een politiek statement. "Maar ik wil gewoonweg niet naar daar gaan", verklaarde hij. "Het is veel te ver. Ik begrijp natuurlijk de politieke gevoeligheden. Maar ik val medespelers als Phil Mickelson of Dustin Johnson niet af, omdat ze wel willen gaan. Golf kan helpen een hoop wonden te helen.”

De openingseditie van het Saudi International Tournament werd in januari 2019 overschaduwd door de voorafgaande moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel in oktober 2018. De European Tour werd vervolgens hevig bekritiseerd omdat het het golftoernooi in Saudi-Arabië gewoon liet doorgaan. Woods zei voor de editie van 2019 al af voor de moord op Khashoggi.