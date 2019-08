Tiger Woods weer onder het mes Redactie

27 augustus 2019

20u09

Bron: Belga 0 Meer sport Tiger Woods heeft weer een operatie ondergaan. Dit keer niet aan zijn rug, maar aan zijn linkerknie. Tijdens de ingreep, afgelopen week uitgevoerd door chirurg Vern Cooley, werd kraakbeenschade gerepareerd. "Ik verwacht dat Tiger volledig zal herstellen", zei Cooley in een verklaring die door de golfer werd verspreid. "We hebben gedaan wat nodig was en gelijk de hele knie geïnspecteerd. Er waren geen aanvullende problemen."

Woods kwam de afgelopen jaren amper op de golfbaan in actie vanwege problemen met zijn rug. De 43-jarige Amerikaan moest een reeks operaties ondergaan. Woods kon een tijdje zelfs amper lopen, maar knokte zich terug en bekroonde dit jaar zijn rentree door de Masters op Augusta te winnen. Het betekende zijn vijftiende majorzege, elf jaar na de vorige.

"Ik loop weer en hoop in de komende weken de training te kunnen hervatten", aldus Woods, die direct na het BMW Championship in Medinah onder het mes ging. Hij had al een rustpauze van twee maanden ingelast tot aan zijn volgende toernooi. "Ik kijk ernaar uit om in oktober naar Japan te reizen om daar te spelen.”