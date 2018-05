Tiger Woods treedt ook aan op British Open LPB

09 mei 2018

16u36

Bron: afp 0 Meer Sport Voormalig nummer één van de wereld Tiger Woods neemt in juli deel aan de British Open in het Schotse Carnoustie. Dat melden de organisatoren van het Majortoernooi.

De 42-jarige Amerikaan kwam voor het laatst in 2015 in actie op de British Open, de derde Major van het seizoen. De afgelopen drie jaar sukkelde Woods met rugblessures en onderging hij maar liefst vier operaties. In januari vierde hij zijn rentree in het golfcircuit. Begin april viel Woods te bewonderen op de Masters. Hij werd toen 32ste in de eerste Major van het jaar. In zijn carrière won Woods tot dusver veertien Majors.

Woods kondigde eerder al aan dat hij van 14 tot 17 juni ook zal aantreden op de US Open, de tweede Major van het seizoen.