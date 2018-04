Tiger Woods traint voor de Masters maar... hoe zou het nog zijn met zijn ex-liefjes? Valerie Hardie

04 april 2018

14u12 0 Meer Sport Terwijl Tiger Woods volop aan het trainen is voor zijn 21ste deelname aan de Masters in Augusta, zijn z'n advocaten druk in de weer om zijn zijn vorige vriendin Kristin Smith aan haar 'spreekverbod' te houden. Hoe zou het de exen van de veelbesproken Amerikaanse golflegende vergaan?

Elin Nordegren

Tiger Woods leerde het Zweedse model kennen op the Open Championship in 2001, waar de Zweedse golfer Jesper Parnevik hen aan elkaar voorstelde. Nordegrin had voor hem als nanny gewerkt. De twee trouwden op 5 oktober 2004 in Barbados en bleven zes jaar samen. Ze kregen twee kinderen: dochter Sam Alexis werd geboren op 18 juni 2007, Charlie Axel op 8 februari 2009.

In december 2009 bekende Woods publiekelijk dat hij een buitenechtelijke affaire had en seksverslaafd was - Woods dook naar verluidt met 120 vrouwen in bed. De Amerikaan laste een tijdelijke golfpauze in om zijn huwelijk te redden maar faalde: op 23 augustus 2010 was hun echtscheiding een feit. Nordegren kreeg naar verluidt 82 miljoen euro bij de breuk.

De Zweedse gaf daar meteen 9,7 miljoen van uit: ze kocht een herenhuis in North Palm Beach in Florida. Over het overspel van Woods zweeg Nordegren, tot een interview in 2014 met People, waarin ze vertelde dat ze therapie nodig had om de scheiding en het bedrog van haar ex te verteren. Inmiddels zijn Woods en Nordegren weer bevriend, "zodat onze kinderen liefdevolle ouders hebben, die elkaar respecteren". Nordegren, 38 nu, behaalde intussen ook een diploma als psychologe.

Ongeveer een jaar na de scheiding leerde Nordegren haar buurman beter kennen: de 59-jarige Chris Cline, een Amerikaan die fortuin maakte (1,6 miljard euro volgens Forbes) in de mijnbouw. In augustus 2014 ging het het stel officieel uiteen maar in maart 2016 werden de twee opnieuw al kussend gespot tijdens een skitrip in Sankt-Moritz.

Nordegren stelt zich heel low profile op. De enige keren dat ze nog het nieuws haalde, was in maart 2017 na een stevige snelheidsovertreding en twee weken terug, toen ze haar huis in Florida te koop stelde voor 40 miljoen euro. Al bij al is het haar niet slecht vergaan sinds de breuk met Woods.

Lindsey Vonn

Op 9 januari 2013 liep haar huwelijk met skiër Thomas Vonn na zes jaar op de klippen. Twee maanden later begon de Amerikaanse skikampioene met Tiger Woods, die ze tijdens een liefdadigheidsevent in 2012 in Las Vegas voor het eerst had ontmoet.

De prille relatie tussen de twee iconische sporters was zo veelbesproken dat Vonn in januari 2013 zelfs een perscommuniqué verstuurde met de melding dat ze geen vragen zou beantwoorden over haar privéleven. Toen ze op 5 februari 2013 in Oostenrijk haar knieligamenten scheurde bij een crash, vloog ze wel met de privéjet van Woods terug naar de States.

In mei 2015 meldde Vonn op haar facebook dat hun relatie gedaan was. Vonn zelf gaf aan dat hun hectische levens moeilijk te verzoenen waren, andere bronnen meldden dat een slippertje van Woods aan de basis van de breuk lag.

Vonn bekende later dat ze het niet makkelijk had met de breuk maar dat er geen kwaad bloed is tussen haar en Woods. In november 2016 postte ze op haar Instagram dat ze samen was met Kenan Smith, een 36-jarige assistent coach bij het NFL-team Los Angeles Rams. De relatie hield maar een jaar stand en momenteel is Lindsey Vonn single.

Dat zei ze ook tijdens de Winterspelen in Pyeongchang, waar de 33-jarige Vonn haar derde olympische medaille won: brons op de afdaling. Vonn is één van de meest succesvolle skiesters aller tijden: ze won ook nog twee WK-titels, vier keer de algemene Wereldbeker en 82 WB-manches. Nog vijf en ze is alleen recordhoudster. Sportief bleef Vonn dus presteren, privé is ze nog zoekende.

Kristin Smith

Ook Woods vond in november 2016 een nieuwe liefde: Kristin Smith, een 33-jarige styliste die voorheen getrouwd was met Gerald Sensabaugh, speler bij de Dallas Cowboys met wie ze een zoon van zeven heeft.

In april 2017 werd ze met meer dan 170.000 euro cash in haar tas tegengehouden - volgens haar een geschenkje van Woods, die een maand later zelf alle voorpagina's haalde met zijn arrestatie na een 'dronken' rit. Lang duurde hun relatie niet. In augustus 2017 werd Woods gespot met de 33-jarige restaurantuitbaatster Erica Herman, met wie hij Smith bedroog.

Hun relatie kreeg wel nog een staartje: Kristin Smith zou in een rechtszaak verwikkeld zijn met Woods. Zij tekende na hun breuk naar verluidt een geheimhoudingsverklaring (NDA) omdat Woods vreesde dat zij met smeuïge verhalen naar de buitenwereld zou stappen. Smith wil nu de NDA ongedaan maken omdat het volgens haar niet afdwingbaar is. Woods zou volgens de New York Post dan weer gedreigd hebben om compromitterende foto's van haar te verspreiden. Kortom: een hele kluif voor paparazzi. Afwachten of het Tiger Woods van zijn echte doel afleidt: er weer staan op de Masters.