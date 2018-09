Tiger Woods op weg naar eerste zege op PGA Tour sinds 2013 Redactie

23 september 2018

08u55

Bron: Belga 0 Meer Sport Tiger Woods stevent af op zijn eerste zege op de Amerikaanse PGA Tour sinds augustus 2013. De 42-jarige Amerikaanse golflegende maakte gisteren indruk op het Tour Championship (9 miljoen dollar) in Atlanta. Met een derde ronde in 65 slagen, vijf onder par, nestelde hij zich comfortabel aan de leiding.

De veertienvoudige major winnaar gaf de concurrentie bij aanvang van de derde ronde meteen een flinke dreun. Zo putte hij op de eerste zeven holes zes birdies weg. Na een bogey op hole negen, viel er nog een birdie op de twaalfde hole waarna hij op hole zestien nog een bogey op zijn kaart moest schrijven.

Met zijn ronde van 65 slagen, de beste ronde van de dag, nam Woods drie slagen voorsprong op de Noord-Ier Rory McIlroy, winnaar van het toernooi in 2016, en de Engelsman Justin Rose.

Op de vierde plaats, met zes slagen meer dan Woods, volgen de Amerikaan Tony Finau en de Spanjaard Jon Rahm.

De Amerikaan Bryson DeChambeau, leider in het FedExCup klassement, zette een derde ronde neer van 66 slagen waarmee hij opklom naar een gedeelde 21e plaats. Het is echter Rose, de nummer één van de wereld, die de beste kaarten in handen heeft om eindwinnaar te worden van de FedExCup en de bonus van 10 miljoen dollar.