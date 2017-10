Tiger Woods mag weer voluit trainen (maar gaat hij dat ook doen?) PL

09u34

Bron: AFP 0 AP Meer Sport De rugproblemen van Tiger Woods lijken verleden tijd. De Amerikaanse golflegende mag op training weer alle oefeningen uitvoeren, zo heeft zijn manager laten weten. Het is echter zeer de vraag of de winnaar van veertien majors dat ook werkelijk gaat doen.

De 41-jarige Woods speelde door aanhoudende pijn aan de rug geen wedstrijd meer sinds januari. Volgens zijn manager Mark Steinberg schijnt er evenwel licht aan het einde van de tunnel. "Hij heeft goed nieuws gekregen van de dokters, die hem groen licht hebben gegeven. Hij mag zoveel trainen als hij wil. Tiger gaat het wel kalmaan doen. Alles verloopt goed, maar we moeten de juiste weg volgen", aldus Steinberg aan ESPN. Om over een comeback in competitie te spreken, is het nog te vroeg. "Daar hebben we het nog niet over gehad. We bekijken het dag per dag, week per week", aldus Steinberg nog.

Woods, veertienvoudig majorwinnaar, is al jaren rugpatiënt. Sinds 2014 onderging hij talloze operaties waardoor hij de voorbije jaren amper toernooien kon afwerken. Vorige maand, in de marge van de Presidents Cup, gaf Woods toe dat hij niet weet of hij überhaupt nog zal terugkeren in competitie. "De pijn is weg, maar ik weet niet hoe mijn lichaam zal reageren aangezien ik nog geen balletje heb geslagen. Dus, ik ga mijn tijd nemen en geduld oefenen", klonk het toen.