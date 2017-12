Tiger Woods maakt geslaagd wederoptreden Redactie

Tiger Woods heeft in het Bahamaanse New Providence een geslaagd wederoptreden gemaakt. Na een ronde in 69 slagen, drie onder par, staat hij op een achtste plaats in het Hero World Challenge golftoernooi (PGA/3,5 miljoen dollar).

De 41-jarige Woods, die de voorbije drie jaar vier rugoperaties onderging, sloeg in zijn eerste competitieve ronde sinds tien maanden tijd vijf birdies, waartegen hij twee bogeys moest incasseren. De Engelsman Tommy Fleetwood neemt met 66 slagen de leiding waar.

Woods speelde een pijnvrije ronde, waarbij hij nog niet zijn beste golf van weleer etaleerde, maar wel liet zien dat hij terug op de goede weg is. De Amerikaan won in zijn loopbaan 106 toernooien, waaronder veertien majors. Zijn laatste toernooi won hij in augustus 2013, toen hij zich de beste toonde op het Bridgestone Invitational.

Stand na de eerste ronde:

1. Tommy Fleetwood (Eng) 66 -6

2. Matt Kuchar (VSt) 67

. Rickie Fowler (VSt) 67

4. Justin Rose (Eng) 68

. Dustin Johnson (VSt) 68

. Kevin Chappell (VSt) 68

. Jordan Spieth (VSt) 68

8. Tiger Woods (VSt) 69

. Justin Thomas (VSt) 69

. Charley Hoffman (VSt) 69

. Francesco Molinari (Ita) 69

12. Henrik Stenson (Zwe) 70

. Kevin Kisner (VSt) 70

14. Hideki Matsuyama (Jap) 71

. Brooks Koepka (VSt) 71

16. Patrick Reed (VSt) 72

17. Alexander Noren (Zwe) 73

18. Daniel Berger (VSt) 75

