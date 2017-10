Tiger Woods keert terug op eigen toernooi 23u25

Tiger Woods keert eind november na negen maanden terug op de golfbaan. Hij neemt deel aan de Hero World Challenge in Albany op de Bahama's.

De Hero World Challenge is een speciaal golftoernooi buiten het seizoen van de Amerikaanse PGA Tour. Woods is gastheer van het toernooi, dat hij al vijf keer heeft gewonnen. De Foundation van Woods profiteert van het evenement.



Woods kreeg onlangs van zijn artsen te horen dat hij zich weer volledig op zijn favoriete sport mag storten. Het blijft echter nog de vraag of de winnaar van veertien majors dat ook werkelijk gaat doen na zijn optreden op de Hero World Challenge. De 41-jarige Woods won zijn laatste grote toernooi in 2008. Hij speelde de afgelopen twee jaar slechts zes toernooien en liet zich maar liefst acht keer aan zijn rug opereren. Woods vertelde vorige maand dat hij misschien nooit meer terugkeert op topniveau. "Ik weet na acht operaties niet eens meer hoe het is om 100 procent gezond te zijn", zei hij. "Ik weet ook niet wat de toekomst voor mij in petto heeft. We zullen zien. Ik heb geen haast. Het gaat tijd vergen om erachter te komen wat ik nog kan. Ik train en word sterker. Maar ik heb mijn spieren nog niet voor typische golfacties gebruikt. Het is afwachten hoe ze daarop reageren."