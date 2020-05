Tiger Woods en co golfen 20 miljoen dollar bij elkaar voor goede doel ABD

25 mei 2020

09u03

Bron: Belga 0 Golf Een enorm bedrag. Tiger Woods, Tom Brady, Peyton Manning en Phil Mickelson hebben 20 miljoen dollar (ruim 18 miljoen euro) ingezameld door een golfwedstrijd - genaamd ‘The Match’ - te spelen. De opbrengst gaat naar de bestrijding van het coronavirus.

Nadat Woods en Mickelson het in 2018 ook al in een wedstrijd voor het goede doel tegen elkaar opnamen, werd het duo nu bijgestaan door Peyton Manning en Tom Brady, twee kleppers uit het American Football.

Woods en Manning domineerden de eerste negen holes die werden afgewerkt in de fourballdiscipline. Zo putte Manning, die in zijn loopbaan vijf keer werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de NFL, een lange birdie weg op de par-3 vierde hole. Op de tweede parcourshelft, die werd gespeeld in een aangepaste foursomesdiscipline, kon het duo Mickelson-Brady de achterstand herleiden tot een punt. Zo kwam Brady, die als quarterback met de New England Patriots zes keer de Super Bowl won, beter in de wedstrijd maar het duo strandde uiteindelijk op een punt van Woods en Manning.

"Het is geweldig dat we hier samen zijn gekomen en dat we 20 miljoen dollar hebben kunnen inzamelen voor mensen die zwaar zijn getroffen door het Covid-19 virus", verklaarde Woods.

Lees ook:

Tien jaar na boetedoening staat golfer Tiger Woods weer aan de top

Het sprookje krijgt nog een hoofdstuk: waarom Tom Brady op z’n 42ste nog contract van 50 miljoen kon tekenen