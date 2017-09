Tiger Woods blijft vaag over plannen na rugoperatie: "Alles op zijn tijd" Bewerkt door GVS

23u38

Bron: Belga 0 photo_news Meer Sport Tiger Woods weet nog altijd niet wanneer hij terugkeert op het golfterrein. De Amerikaanse golfer werd vandaag voorgesteld als vicekapitein van de Verenigde Staten op de Presidents Cup, maar over zijn terugkeer kon hij nog niet veel vertellen. De 41-jarige Woods onderging in april een rugoperatie.

"Ik ben blij dat ik hier met al deze jongeren en onze kapitein kan zijn. Ik heb al met iedereen op de Ryder Cup en de Presidents Cup gespeeld. We gaan veel plezier beleven deze week", vertelde de man die veertien majors op zijn palmares heeft staan.



In april liet Woods zich voor een vierde keer opereren aan zijn geplaagde rug en over een terugkeer kon hij nog niet veel zeggen. "Alles op zijn tijd. Ik moet eerst aan mijn gezondheid denken en dan zeker zijn dat ik geen klachten meer heb. Pas dan kan ik overleggen met mijn chirurg over een eventuele terugkeer. Ik ben aan het trainen en ik word steeds sterker, maar ik heb nog niet kunnen werken aan de spieren die ik nodig heb om goed te kunnen golfen."



Woods was eerder in 2015 en 2016 al vijftien maanden buiten strijd met problemen aan zijn rug en ondernam pas eind 2016 een poging om terug te keren op het professionele circuit. Na amper twee wedstrijden moest hij echter al een punt achter zijn seizoen zetten. "De pijn is verdwenen, maar ik weet niet hoe mijn lichaam zal reageren op alle inspanningen. Het zal dus tijd in beslag nemen en ik moet geduldig zijn."



Op de Presidents Cup (28 september - 1 oktober) zal Woods naast kapitein Steve Stricker de rol van vicekapitein op zich nemen. Hij krijgt met Fred Couples, Davis Love en Jim Furyk het gezelschap van nog drie andere vicekapiteins. De Presidents Cup is een toernooi waar een Amerikaans team tegen een internationaal team speelt, waarin geen Europese spelers zitten.

photo_news