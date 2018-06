Tiener slaat atletiekwereld met verstomming na sensationele sprong, maar zuchtje wind verpest onverbiddelijk dolle feestvreugde GVS

11u43 0 Meer Sport Juan Miguel Echevarría is de naam. Amper 19 jaar, maar de Cubaan toverde op de Diamond League meeting van Stockholm de verste sprong in liefst 27 jaar tijd tevoorschijn. Helaas stond er net een zuchtje wind te veel om de 8,83 meter op te nemen in de recordboeken.

Twee weken geleden al flirtte Juan Miguel Echevarría in Rome met de grens van negen meter. Hij overschreed echter net de afspronglijn waardoor zijn pogingen als ongeldig werden verklaard. Geen nood: in Stockholm wilde de tiener dat kunststukje doodleuk herhalen. Mét succes. Bij zijn laatste sprong kreeg hij een witte vlag, Echevarría vloog naar een duizelingwekkende 8,83 meter. De zandbak mocht niet kleiner zijn, de reactie op zijn gezicht sprak boekdelen.

27 jaar

Helaas voor de Cubaan en zijn sensationele sprong stond er net een zuchtje wind te veel. Hij profiteerde immers van een rugwind van 2,1 meter per seconde. Ongelofelijk maar waar: een poging in het verspringen is ongeldig wanneer er meer dan 2,0 meter per seconde rugwind staat. Een vleugje te veel dus, anders zou het de verste legale sprong zijn geweest sinds Mike Powell in 1991 een 8,95 meter op de tabellen toverde, het wereldrecord dat al 27 jaar standhoudt.

Tóch ging iedereen uit zijn dak. Zijn coach, zijn concurrenten waaronder olympisch kampioen Jeff Henderson én natuurlijk Echevarría zelf. "Het doel was om verder dan 8,50 meter te springen. Ik wist echt niet dat ik zó ver kon gaan. Ik ben nog jong, het is nog vroeg, ik wil alles stap per stap doen. Die mythische grens van negen meter? Ik doe er alles aan, maar het is een enorme barrière." Eén ding staat vast: Mike Powell mag stilaan beginnen vrezen.