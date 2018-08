Tien jaar na Peking: een reünie van de olympische kampioenes: "Mama zijn is veel moeilijker dan atlete. Met voorsprong!" Valerie Hardie en Bart Fieremans

18 augustus 2018

09u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Twee zomeravonden na elkaar deden ze België dansen van plezier. Eerst spurtten de meisjes van het 4x100m estafetteteam naar olympisch zilver - later omgezet naar goud - en nadien zweefde Tia Hellebaut naar olympisch goud in het hoogspringen. Tijd voor een reünie, tien jaar na Peking 2008, met hun 'kleintjes' erbij.

Vijf olympische kampioenes interviewen die van nature haast even snel spreken als ze spurtten, dat is al een uitdaging op zich. Maar als er tussenin nog papjes voor de baby's moeten opgewarmd worden of er eentje een onbedaarlijke huilbui krijgt, dan wordt het meteen een hele opgave. Vandaar onze eerste vraag.

Wat is nu het moeilijkste, dames: atlete of mama zijn?

Mariën (zonder aarzelen): "Mama. Misschien denk ik er over vijftien jaar anders over, maar na die eerste maanden kan ik toch al zeggen: 'Topsport is makkelijker.'"

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN