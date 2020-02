Tien jaar na boetedoening staat golfer Tiger Woods weer aan de top Valerie Hardie

19 februari 2020

15u06 0 Golf “Voor alles wat ik heb gedaan: het spijt me.” Tien jaar zijn vandaag verstreken sinds golfer Tiger Woods op een persconferentie zijn overspel bekende en zijn excuses aanbood. Tien jaar duurde het voor de 44-jarige Amerikaan terug zijn plek aan de top innam.

Het waren dertien lange en ongemakkelijke minuten, hoe Tiger Woods op 19 februari 2010 na drie maanden totale mediastilte live op nationale tv een speech voorlas waarin hij al zijn zonden toegaf. De essentie van zijn betoog: “Ik was ontrouw. Ik had affaires. Ik pleegde overspel. Wat ik deed, was onaanvaardbaar... Ik wist dat mijn daden verkeerd waren, maar ik maakte mezelf wijs dat de normale regels voor mij niet van toepassing waren... Het spijt me heel erg dat ik me zo onverantwoordelijk en egoïstisch gedroeg... Ik dacht dat ik met alles kon wegkomen. Dat ik het recht had om van alle verleidingen te genieten. Door mijn geld en roem moest ik niet ver zoeken... Ik besef dat ik veel goed te maken heb... Voor alles wat ik heb gedaan: het spijt me.” En na een knuffel van z'n mama verdween Woods snel in de coulissen. Hij beantwoordde geen vragen. (lees verder onder foto)

Miljoenen kijkers krabden zich in de haren. Waren zijn excuses nu gemeend, kwamen de woorden recht uit zijn hart of waren ze vooral ingegeven door financiële overwegingen? Zijn rijk stond namelijk op instorten. In oktober 2009 was Woods nog de eerste atleet ooit wiens fortuin op meer dan 1 miljard dollar werd geraamd en was hij een god op de golfgreens. Twee maanden later was hij de seksmaniak die zijn miljoenencontracten met Nike, Gatorade, Gillette, General Motors, AT&T, Tag Heuer en Accenture was kwijtgeraakt en zijn huwelijk met het Zweedse model Elin Nordegren op de klippen zag lopen.

Hoe kon het ook anders? Eén minnares werden er acht. Eén scheve schaats veranderde in duizenden dollars aan pornosterren en escortes. Nordegren kreeg in de tabloids alle pikante details te lezen. Tiger Woods ging in therapie voor zijn verslaving, maar het haalde niets uit. In augustus was de scheiding een feit. Woods en Nordegren deelden het hoederecht over hun dochter Sam en zoon Charlie. (lees verder onder foto)

Zijn privé was herleid tot een puinhoop en ook op de greens begon hij te sputteren. Tien jaar had de Amerikaan zijn sport gedomineerd. Nog geen jaar nadat hij in juni 2007, op z’n 21ste, prof werd, was hij het al het nummer één van de wereld. In totaal zou die hij die positie 683 (!) weken innemen - meer dan dertien jaar. Vóór het schandaal uitbrak, had Woods al veertien majors op zijn naam staan. Niemand die eraan twijfelde dat hij de uitverkorene was om het record van Jack Nicklaus (18 majors) te verpulveren. Hij moest uiteindelijk tot z’n 43ste wachten voor hij in april 2019 zijn vijftiende won. Vóór hij van z’n voetstuk tuimelde, lag Woods in september 2009 met 71 profzeges op het PGA-circuit op schema om het record (82 zeges) van Sam Snead uit 1965 uit te wissen. Pas in oktober 2019 kon hij Snead evenaren. Of hij hem in 2020 zal overtreffen, dat is een open vraag. (lees verder onder foto)

De aftakeling zat niet alleen tussen zijn oren, ook zijn lichaam protesteerde. Tot 2009 was het z’n linkerknie die Woods hinderde. Hij had vier operaties nodig om kraakbeen op te kuisen en gescheurde kruisbanden te laten repareren. In 2013, nadat hij weer even aan de top had gestaan en met topskiester Lindsey Vonn terug de liefde had gevonden, waren het rugpijnen die hem teisterden. De ene ingreep volgde op de andere. In april 2017 zag het er zelfs naar uit dat zijn carrière erop zat toen hij na een lumbaalfusie - het aan elkaar zetten van twee ruggenwervels - aan vrienden zei: “Ik ben er klaar mee.” Ook zijn relatie met Vonn was intussen gestrand. “Het was alsof ik in een visbokaal leefde,” zei Vonn later. “Iedereen kijkt naar je en beoordeelt je.” “Het is moeilijk om samen tijd door te brengen,” stelde Woods. “Want we leiden allebei een hectisch leven in veeleisende sporten.” (lees verder onder foto)

Samen met zijn mindere prestaties en blessureleed ging ook zijn ranking de dieperik in. Van nummer 1 in 2013 ging het naar 32 in 2014, 416 in 2015, 652 in 2016 en 1.199 in december 2017 - nooit eerder was Tiger Woods uit de top1000 gevallen. Het paste helemaal in het verhaal van de gevallen ster: in mei 2017 werd hij in Florida opgepakt wegens het rijden onder invloed. De portretfoto en de beelden van zijn arrestatie gingen de wereld rond. Woods legde uit dat hij medicatie had genomen en het effect ervan had onderschat. (lees verder onder foto)

Het leek wel alsof Tiger Woods de bodem van zijn bestaan had bereikt. Sportief zat hij aan de grond. Analisten en zelfverklaarde specialisten voorspelden dat hij nooit nog zou winnen; dat hij had afgedaan; dat hij beter de eer aan zichzelf zou houden. Woods luisterde niet naar de commentaren en de kritiek - gelukkig maar. Want ook al was hij fysiek nog altijd geen honderd procent, toch maakte Woods zijn comeback op het circuit. En hoe.

De Amerikaan klom in een rotvaart uit het dal. In 2018 was hij voor het eerst in zes jaar tijd weer in staat om 19 toernooien te spelen. In september 2018 won hij de Tour Championship in Atlanta, zijn eerste zege sinds 2013. Hij sloot het jaar af als 13de op de wereldranking. En dan moest 2019 nog komen, het jaar waarin hij, na veertien jaar wachten, nog eens het groene vest van de Masters mocht aantrekken. Net zoals zijn vader Earl (overleden in 2006) hem na zijn eerste triomf in Augusta in 1997 in zijn armen sloot, zo omhelsde Tiger Woods nu zijn eigen zoon. (lees verder onder foto) Woods was 43, alleen Nicklaus was in 1986 ouder (46) toen hij de Masters won.

Alle leed was nog niet geleden. In augustus 2019 moest Woods alweer onder het mes om kraakbeen in zijn knie te laten opkuisen. Maar nu zijn de prognoses niet zo somber. Woods trad in 2020 al op twee toernooien aan: hij finishte als 9de op de Farmers Insurance Open en als 68ste op de Genesis Invitational. Woods, negende op de wereldranking, is nog niet van plan te stoppen. Hij wil de records van Snead en van Nicklaus breken. Hij wil voor het eerst op de Olympische Spelen staan. Niemand die het hem misgunt. Tiger Woods is en blijft een levende legende, maar ook een mens die fouten maakt. Tien jaar terug deed hij publieke boetedoening, wat volgde was de schuldvergeving. En nu staat hij er weer.