Tien jaar geleden trapte hij op een bom in Afghanistan. Nu is hij klaar om gooi te doen naar eremetaal op Paralympische Spelen

08 maart 2018

08u27

Morgen gaan in het Zuid-Koreaanse PyeongChang de Paralympische Spelen (9-18 maart) van start en een van de verhalen is nu al dat van Owen Pick. De 26-jarige Brit verloor zowat tien jaar geleden zijn been tijdens een missie met het vaderlandse leger in Afghanistan, nu gaat hij vol voor eremetaal in het snowboarden. "De dag dat mijn been geamputeerd werd, was de beste van mijn leven", zegt hij in een interview met The Sun.

Pick is afkomstig uit Barton Mills, een plaatsje bij Cambridge. Op zijn 16 koos hij als schoolverlater voor een avontuur in het leger, maar daar sloeg het noodlot al snel toe. Zijn eerste missie was zowat drie maanden ver toen hij in de Afghaanse provincie Helmand op een geïmproviseerde bom trapte. Twee dagen later werd hij wakker in een plaatselijk hospitaal, met een rechterbeen dat volledig aan flarden was.



“De dokters waren er, mede dankzij enkele operaties, in geslaagd om mijn been te redden”, begint Pick zijn relaas. “Het probleem was dat ik het niet meer kon gebruiken zoals het hoorde en ik had ook constant pijn. Mijn hiel, voet en scheen waren volledig verbrijzeld.”

“In de periode die volgde was ik écht geen goed gezelschap”, gaat het verder. “Ik wilde tegen niemand praten en bovendien was ik nog maar 18 en wilde ik gewoon uitgaan en sporten met mijn vrienden. En dat ging niet. Ik zat er gewoon bij en kon niets doen.”

Anderhalf jaar later kwamen de dokters met een oplossing die het leven van Pick volledig zou veranderen. “Toen kwamen de dokters met de optie om mijn been te amputeren. Ik stemde ermee in en dat bleek uiteindelijk de beste beslissing van mijn leven. Ik kreeg mijn leven terug en was (dankzij een prothese) niet langer gebonden aan mijn krukken. Ik kon wandelen, de pijn was weg en binnen de drie maanden was ik rotsen aan het beklimmen in Spanje. Maar ik had nooit kunnen denken dat ik op een dag mijn land zou vertegenwoordigen op de Paralympische Spelen.”

Het was dankzij het ‘Armed Forces Para-Snowsport Team’, een initiatief van het Britse leger om gehandicapte soldaten te begeleiden, dat hij kennismaakte met het snowboarden. En hij bleek een natuurtalent: vorig jaar won hij zilver op het WK in de SB-LL2-categorie en hij pakte brons in de Para Snowboard World Cup-finale. “Tijdens mijn eerste seizoenen eindigde ik een paar keer in de top tien, ook een paar keer in de top acht maar die zilveren medaille kwam pas echt als een verrassing voor mij”, aldus Pick. Op naar een nieuw eremetaal in PyeongChang?