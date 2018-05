Thomas Van der Plaetsen: "Zou zonder problemen 8.000 punten moeten aankunnen" TLB

24 mei 2018

23u14

Bron: Belga 0 Meer Sport Thomas Van der Plaetsen is komend weekend een van de outsiders op de tienkamp van de prestigieuze Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis. De regerende Europese kampioen heeft sinds de Spelen in Rio in 2016 wel geen enkele meerkamp meer gefinisht, dus zijn vorm is een vraagteken. Voor het EK in Berlijn in augustus zijn 7.915 punten nodig, het persoonlijk record van Van der Plaetsen staat op 8.332.

"Van eind oktober tot nu heb ik zonder kwaaltjes kunnen doortrainen. Dat was al even geleden", begon Van der Plaetsen donderdag zijn vooruitblik op het weekend. "In vergelijking met andere jaren sta ik er goed voor, zelfs ten opzichte van mijn beste jaar, 2016. In het polsstokspringen zette ik vorige week met 5m45 nog een persoonlijk record neer, en ook discus loopt al een tijd heel goed op training."

Van der Plaetsen heeft zin in de Hypomeeting, en is behoorlijk ambitieus. "Het is de grootste meerkamp ter wereld, dus ideaal om te kijken waar ik sta. Internationale kampioenschappen voelen altijd zwaar aan, maar dit is leuker. Ik hoop op 8.200 punten, maar kleine foutjes in de werpnummers kunnen een groot verschil maken. Ik zou toch zonder problemen 8.000 punten moeten aankunnen. Anderszijds moet ik wel toegeven dat ik dit jaar vooral een basis wil leggen en de komende jaren, met een WK en de Olympische Spelen, belangrijker vind dan dit EK-jaar."