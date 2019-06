Thomas Van der Plaetsen wordt derde in Talence en mag naar WK in Doha



23 juni 2019

Thomas Van der Plaetsen is derde geworden op de Décastar in het Franse Talence. Hij totaliseerde 8.214 punten en mag daardoor naar het WK atletiek in Doha van 27 september tot 6 oktober. De limiet staat op 8.200 punten.

Het werd een uitstekende tweede dag voor Van der Plaetsen met als uitschieter een overwinning plus persoonlijk record van 5m45 in het polsstokspringen. Op de afsluitende 1.500 meter finishte hij in 4:37.99. De Deinzenaar ging voortvarend van start in het slotnummer, maar in de slotronde verkrampte hij volledig. Het draaide daardoor uit op een ware thriller, en pas op de finishlijn werd duidelijk dat het WK-ticket binnen was. Van der Plaetsen verzamelde 8.214 punten, 118 minder dan zijn persoonlijk record. Het is wel van op de Spelen in Rio in 2016 geleden dat Van der Plaetsen nog zo hoog scoorde.

Voor Benjamin Hougardy, een 23-jarige Namenaar, kwam er een mooie zevende plaats uit de bus met een persoonlijk record van 7.561 punten. De winst ging in Talence naar de Canadees Pierce Lepage met 8.453 punten, de Amerikaan Zach Ziemek was tweede met 8.344 punten.