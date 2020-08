Thomas Van der Plaetsen gaat uitdaging aan met tienkamp in ‘eigen’ Deinze: “Wil eerste Belg zijn die over 8.000 punten gaat in eigen land” Bart Fieremans

04 augustus 2020

14u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Atletiek In moeilijke coronatijden kan Thomas Van der Plaetsen rekenen op sponsor Versele-Laga, die zijn partnership verlengt tot 2022. Bij die bekendmaking blikte Van der Plaetsen terug op zijn trainingsvorm in de lockdown en de uitdagingen richting Tokio 2021 - waaronder een tienkamp in ‘zijn’ Deinze in september: “Ik heb nood aan nog eens een uitschieter.”

Sinds begin juli is Thomas Van der Plaetsen weer in het land, na vier maanden verblijf in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch waar zijn oorspronkelijke opbouw richting Spelen gepland stond. Maar de coronacrisis gooide dus roet in het eten - Tokio 2020 is met een jaar uitgesteld - en ook zijn voorziene terugkeer in mei naar België ging door de lockdown niet door. Pas begin juli zat hij op een repatriëringsvlucht.

Er moet nog eens een uitschieter komen, dat zit er echt in als ik in de springnummers terug op mijn beste niveau kom. Ik voel me goed en kan nog vooruitgang maken. Ik ben op zoek naar een score van 8.500 punten Thomas Van der Plaetsen

Maar de trainingsperiode in Zuid-Afrika heeft hij daarom niet minder nuttig besteed: “Eerst gaf het wegvallen van de Spelen en het EK een bizar gevoel, zo zonder directe doelen. Het heeft even geduurd om dat bij te sturen en op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen om de tijd te besteden. Eens we een plan hadden opgemaakt was het back to business. Het voelde aan als een off-season, maar dan met trainingen erbij. Dat ging met iets minder druk of snee gepaard, meer op gevoel en met plezier.”

Het accent in de vorige maanden lag op techniek. “Ik heb hard gewerkt op de werpnummers. In een normale voorbereiding ben ik veel bezig met lopen en power. Nu haalden we die intensiteit wat weg en had ik de kans op frissere sessies voor techniekwerk. Op kogelstoten en discus voel ik me op mijn beste niveau ooit - in piekvorm verwacht ik daar verbetering in. De andere nummers en de fysiek heb ik goed onderhouden.”

8.000 punten

Maar door corona zijn alle grote competities weggevallen en is het dus moeilijk om de echte vorm op wedstrijdniveau te testen. En zo creëert Van der Plaetsen zijn ‘eigen’ uitdaging dit jaar. In het weekend van 26 en 27 september organiseert hij een open tienkamp op zijn welbekende piste in Deinze: “Dat zal zowat mijn grootste doel zijn. Ik train op die piste al twintig jaar, en wil proberen als eerste boven de 8.000 punten te scoren in een tienkamp op Belgische bodem. Dat zou tonen dat de vorm er is, en dan is het misschien interessant om de voorbije andere trainingsmethodes mee te nemen naar de volgende jaren.”

Half augustus plant Van der Plaetsen ook deel te nemen aan horden en discus op het BK Atletiek. “En misschien doe ik nog wat kleinere wedstrijden. De Memorial staat voorlopig niet op mijn programma en ik denk niet dat ik dat erbij ga nemen.”

Volgend jaar ligt de focus uiteraard volledig op de Olympische Spelen in Tokio. Met zijn huidige puntenscore voor de olympische kwalificatie staat hij elfde, de top-24 plaatst zich. “Normaal gezien zou ik dus gekwalificeerd moeten zijn”, zegt Van der Plaetsen. In Tokio mikt hij op een finale, maar ook in de aanloop wil bij uitblinken. Zijn vorig seizoen was niet slecht, maar hij had er meer van verwacht. “Het was wat een lullig jaar. Het viel wat tegen op het Zuid-Afrikaans kampioenschap waar ik echt in vorm was, in Talence kwam ik vermoeid aan de start en op het WK had ik last van een blessure. Door omstandigheden zat er geen uitschieter in.”

Sinds het WK heeft hij geen last meer gehad van blessures. “Het uitstel van de Spelen is jammer. Er moet nog eens een uitschieter komen, dat zit er echt in als ik in de springnummers terug op mijn beste niveau kom. Ik voel me goed en kan nog vooruitgang maken. Ik ben op zoek naar een score van 8.500 punten.”

Bij het verlengen van zijn sponsorship met Versele-Laga deed Van der Plaetsen ook een oproep voor de derde editie van de Versele-Laga Run, die door de coronacrisis voor de gelegenheid omgevormd is tot een trainingsrun. Vanaf vandaag kan iedere loper die dat wil een vernieuwd parcours van 9 kilometer langs de Leie en stukjes van de Vaart lopen of wandelen. De route (www.verselelagarun.be) is met pijltjes aangeduid.

De deelnemers kunnen ook het goede doel helpen. Langs de route staat een kartonnen portretbord van Thomas Van der Plaetsen. Voor iedereen die met hem een selfie maakt en die foto deelt op instagram, stort Versele-Laga 5 euro per foto aan de ‘Back on Track Foundation’. Dat fonds is door Thomas Van der Plaetsen opgericht om (ex-)kankerpatiënten te ondersteunen en te helpen.