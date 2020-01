Thomas Pieters zet in Dubai beste openingsronde neer: “Veel gewerkt aan het putten” ODBS

23 januari 2020

17u40

Golf Thomas Pieters is uitstekend begonnen aan het Dubai Desert Classic (European Tour/3,25 miljoen dollar). Met een ronde van 67 slagen, vijf onder par, staat hij alleen aan de leiding in de golfstaat.

Pieters, die op de tweede parcourshelft van start ging, putte op zijn eerste negen holes vijf birdies weg, waarmee hij de leiding nam. Op de holes een en twee moest hij een dubbele bogey en een bogey op zijn kaart schrijven. De 27-jarige Antwerpenaar zette de misstap echter recht met drie birdies op zijn laatste vijf holes. Met zijn score van vijf onder par telt hij een slag voorsprong op de Amerikaan David Lipsky.

“Het was niet meteen een gemakkelijke dag”, verklaarde Pieters. “Het verschil is dat ik veertien greens raak en dat ik mezelf veel kans heb gegeven. De voorbije maanden heb ik vooral gewerkt aan het putten en dat werpt nu zijn vruchten af. Vandaag was het ongetwijfeld mijn beste ronde van het jaar.”

Thomas Detry opende met een ronde van 73 slagen. De Brusselaar ging drie keer in de fout waartegen hij twee birdies wegputte. Met zijn ronde van een over par sloot hij dag af op een gedeelde 45e stek. Nicolas Colsaerts zette een bleke eerste ronde neer van 77 slagen, vijf over par. Zo putte de Open de France-kampioen twee birdies weg, waartegen zeven bogeys zijn scorekaart ontsierden. Met een gedeelde 101e plaats zal hij een sterke twee ronde moeten neerzetten om de cut te halen.

Stand na eerste ronde:

1. Thomas Pieters (Bel) 67 (-5)

2. David Lipsky (VSt) 68

3. Søren Kjeldsen (Den) 69

. Lucas Herbert (Aus) 69

. Ashun Wu (Chn) 69

. Shaun Norris (ZAf) 69

. Kurt Kitayama (VSt) 69

. Mashiro Kawamura (Jap) 69

. Eddie Pepperell (Eng) 69

. Robert Karlsson (Zwe) 69

. Dean Burmester (ZAf) 69

. Romain Langasque (Fra) 69

. Matthieu Pavon (Fra) 69

...

45. Thomas Detry (Bel) 73

101. Nicolas Colsaerts (Bel) 77