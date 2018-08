Thomas Pieters zesde, Brooks Koepka houdt Tiger Woods van vijfde zege in het US PGA Championship



13 augustus 2018

Thomas Pieters is in Saint Louis (Missouri) op een gedeelde zesde plaats geëindigd in de honderdste editie van het US PGA Championship, het vierde en laatste major van het seizoen. De 26-jarige Antwerpenaar was zaterdag na een derde ronde in 71 slagen van de vijfde naar de vijftiende plaats gezakt, maar maakte zondag met een ronde in 66 slagen, vier onder par, veel goed.

Met een totaal van 270 slagen, tien onder par, deelde Pieters de zesde stek onder meer met de Amerikaan Justin Thomas, de winnaar van vorig jaar.

Met 264 slagen ging de zege dit jaar naar de 28-jarige Amerikaan Brooks Koepka. Net als Pieters werkte die zijn laatste ronde af in 66 slagen en dat volstond om een ontketende Tiger Woods achter zich te houden. Levende golflegende Woods schitterde zondag als vanouds. De 42-jarige Amerikaan kwam rond in 64 slagen, maar strandde op twee slagen van een vijfde zege in het PGA Championship. Hij won het toernooi een laatste keer in 2007.

Voor Brooks is het pas de vierde zege op de Amerikaanse PGA Tour, maar wel de derde in een major. Vorig jaar en dit jaar won hij het US Open. Hij is de 33ste speler die meer dan één major in een seizoen wint en pas de vijfde die in hetzelfde jaar het US Open en het US PGA wint. Alleen Woods, Jack Nicklaus, Gene Sarazen en Ben Hogan deden het hem voor.