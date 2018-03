Thomas Pieters zakt naar 70e plaats, maar haalt cut in Houston TLB

31 maart 2018

09u02

Bron: Belga 0 Meer Sport Thomas Pieters heeft zich geplaatst voor de eindfase op het Houston Open (PGA/7 miljoen dollar). Na een tweede ronde in 72 slagen (par) moest hij wel twintig plaatsen inleveren. Hij staat 70e.

Vooral in het begin van zijn ronde liep het fout. Zo sloeg Pieters op de par-5 vierde hole de bal vanuit een bunker over de green in het water. Desondanks kon hij de par houden. Na een gemiste afslag op de vijfde hole zag hij opnieuw de bal in het water verdwijnen. Deze keer kostte het Pieters een dubbele bogey. De 26-jarige Antwerpenaar herpakte zich en putte op de holes acht, negen en dertien birdies weg.

De nummer vier van de Spelen in Rio leek op een ronde van één onder par af te stevenen maar net als op dag één, toen hij drie onder par noteerde, moest Pieters nog een bogey op de achttiende en laatste hole op zijn kaart schrijven.

Met zijn totaalscore van 141 slagen, drie onder par, telt Pieters acht slagen meer dan Beau Hossler, die alleen de leiding waarneemt. De 23-jarige Amerikaan, die op zoek is naar zijn eerste grote overwinning, heeft een slag voorsprong op de Mexicaan Abraham Ancer en zijn landgenoten Nicholas Lindheim, Rickie Fowler en Sam Ryder.

Het toernooi in Houston wordt beschouwd als de laatste test voor de Masters, de eerste major van het seizoen die volgende week op het programma staat.