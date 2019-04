Thomas Pieters steunt nieuw opleidingsproject: “Wij toppers kunnen de mindset van talenten inspireren”



Bart Fieremans

12 april 2019

19u10

De drie Belgische profgolfers Thomas Pieters, Thomas Detry en Nicolas Colsaerts denken niet alleen aan hun eigen carrière. Zij zijn bereid met hun internationale knowhow een ambitieus sportproject van de Belgische golffederatie te steunen om jonge talenten te vormen: "We willen een basis creëren van deftige topspelers."

Thomas Pieters zag er wat pips uit, deze middag op de presentatie in de Waregem Golf Club van een project om jonge elitespelers te verbeteren. En niet dat hij afgelopen nacht opbleef om de Masters in het Amerikaanse Augusta te volgen. “Neen, ik voelde me ziek en sliep slecht, maar ik nam de beelden op en bekeek de wedstrijd deze ochtend.” In 2018 stond Pieters zelf nog tussen de gevestigde waarden in Augusta, dit jaar volstond zijn ranking niet om zich te plaatsen. En of dat doet pijn doet? Jawel, klinkt het ferm: “Wrijf het er nog maar een beetje in.”

Pieters woonde samen met de andere Belgische golftopper Thomas Detry de voorstelling in Waregem bij, ook Nicolas Colsaerts engageert zich. De drie kampioenen zetten met een Belgisch coachingteam en de nationale federatie hun schouders onder een project om talenten te helpen naar de top. Michel Vanmeerbeek, coach van Colsaerts, gaf een uiteenzetting van een klein uur. Hij benadrukt dat de jeugd doelgerichter moet trainen om de razendsnelle evolutie aan de golftop bij te benen: “De gemiddelde leeftijd van de winnaars op de European Tour is op acht jaar tijd van 32 jaar naar 23 jaar geëvolueerd. Er bestaat geen scheikundige toverformule, maar het is heel belangrijk de kennis en ervaring van toppers te kunnen delen.” Concreet zal het plan golfclubs helpen in de overdracht van kennis, volgt er de lancering van een website met tips en podcasts, en zullen jonge talenten via workshops persoonlijk contact kunnen hebben met onze kampioenen.

Dat laatste vindt Pieters erg belangrijk: “Ik miste dat vroeger wel. Ik ben blij dat ik dat nu kan teruggeven. Ik vind het leuk om met jonge atleten mijn ervaring te delen. Ik ken het niveau niet zo goed van de 15- of 16-jarigen in België, maar met zo’n initiatief kunnen we een basis creëren van deftige topspelers. Wij kunnen inspireren. Door ons weten mannekes van tien à twaalf jaar wat mogelijk is, dat kan iets veranderen in de mindset.”

Zowel Pieters als Detry benadrukken wel dat op jonge leeftijd golf vooral fun moet zijn, de druk komt later wel. Ook in dat mentale bereik kunnen de kampioenen helpen. “Mijn ouders hebben me nooit gepusht om te golfen”, zegt Pieters. “Het moet puur uit jezelf komen. Ze hebben me meer gezegd als kind dat ik een ploegsport moet blijven doen. (lacht) Ik had ook wel graag in de NBA gespeeld. Als kind moet golf plezant zijn. Maar als je goed wil zijn, moet er structuur in de trainingen zijn, zonder daarin te overdrijven. Wij zijn geen Chinezen.”

Detry knikt: “Toen ik jong was, deed ik ook vele andere sporten zoals hockey en tennis. Dat is belangrijk om je lichaam op te bouwen. Pas op 12 à 14 jaar was ik honderd procent bezig met golf. En dan keek ik ook op naar iemand als Colsaerts. Hij was voor mij een ‘hero’ zoals Tiger Woods. Hij gaf altijd goede adviezen. Het is leuk nu met hem bevriend te zijn.”

In 2019 mag Pieters terugblikken op een zesde plaats in de Oman Open als beste resultaat. Zelf evalueert hij zijn seizoen tot nu toe zo: “Ik heb niet ontevreden. Ik heb al wat kansen gehad om een toernooi te winnen - het is leuk om die druk te voelen – maar ik had telkens een mindere dag op de vier dagen. Als die vierde dag ook goed valt, komt het in orde.”

De ambitie blijft om weer op de ranking te klimmen – momenteel staat hij 85ste - om deel te kunnen nemen aan de majors: “Dat kan nog dit jaar, maar het kan ook dat het pas binnen tien jaar komt. Ik moet geduld hebben. Het spel is goed genoeg, maar ik moet mezelf in de positie zetten. No hurry. Francesco Molinari won zijn eerste major (de British Open, red.) op 35-jarige leeftijd zo oud ben ik nog lang niet.”

Detry pronkte vorige maand met een elfde plek in de Qatar Masters en staat 151ste op de ranking: “Ik voel dat ik goed aan het spelen ben. Ik heb nog geen cut gemist, maar ik heb nog te weinig goeie weekends gedaan. Dan moet ik nog iets intenser zijn.”