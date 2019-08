Thomas Pieters steekt, net als in 2015, toernooizege op zak Redactie

17u42 0 Golf Thomas Pieters heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Czech Masters golf gewonnen, een met 1 miljoen euro gedoteerd toernooi uit de European Tour.

Pieters nam de leiding na de derde ronde en stond die vandaag niet meer af. Hij eindigde in het Tsjechische Vysoky Ujezd met 269 slagen (19 onder par) en had daarmee een slag voorsprong op de Spanjaard Adri Arnaus (270). De Italiaan Andrea Pavan en de Engelsman Sam Horsfield (272 slagen) eindigden op een gedeelde derde plaats.

Voor de 27-jarige Pieters is het zijn vierde overwinning op de European Tour. In 2015 won hij naast de Czech Masters ook het KLM Open in het Nederlandse Zandvoort. In 2016 was de Antwerpenaar de beste in het Made in Denmark. Pieters houdt aan de zege 166.660 euro over.