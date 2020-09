Thomas Pieters opent US Open met gedeelde tweede plaats Redactie

18 september 2020

08u10

Bron: Belga 0 Golf Met een sterke openingsronde van 66 slagen heeft Thomas Pieters zich op een gedeelde tweede plaats genesteld op de 102ste editie van de US Open golf (PGA Tour/12,5 miljoen dollar). Die vindt plaats op de Winged Foof golfbaan in het Amerikaanse Mamaroneck, New York. Ook Thomas Detry zette een meer dan behoorlijke eerste ronde neer van 71 slagen, goed voor een gedeelde 33ste plaats.

De 28-jarige Pieters, die aan zijn derde US Open toe is maar in de vorige twee edities de cut niet haalde, noteerde een ronde van vier onder par. De Antwerpenaar, die net als Detry op de tweede parcourshelft van start ging, putte op de tiende hole een birdie weg, maar moest op de twaalfde hole een bogey op zijn kaart schrijven. De viervoudige European Ranking Tour-winnaar putte vervolgens birdies weg op de holes zeventien, achttien, twee en negen wat goed was voor een ronde van vier over par.

Pieters, de nummer 77 op de wereldranglijst, was vooral ijzersterk met zijn slagen van de fairway tot de green. In de tussenstand telt hij een slag meer dan de Amerikaan Justin Thomas, de nummer drie van de wereld, die in 2019 het PGA Championship op zijn palmares schreef.

"Ik ben tevreden met mijn eerste ronde”, liet Pieters weten. "Mijn afslagen waren goed en ver, iets wat vooral op de lange par-4 holes zijn vruchten afwerpt. De fairways raken zal de volgende dagen de sleutel tot het succes zijn. Aan het einde van mijn ronde was mijn afslag iets minder en moest ik van op enkele moeilijke posities corrigeren om par te maken, iets was mij goed lukte."

Thomas Detry, die aan zijn eerste major toe is, putte op de zeventiende hole een birdie weg, waarna hij op de eerste hole zijn afslag miste wat zich vertaalde in een dubbele bogey. Hij trok de scheve siutatie enigszins recht met een birdie, van pakweg drie meter, op de tweede hole. Op zijn laatste hole moest de 27-jarige Brusselaar nog een bogey op zijn kaart schrijven.

Detry sloot dag een af op een gedeelde 33ste stek en deed hiermee twee slagen beter dan de Amerikanen Dustin Johnson, 's wereld nummer een die zich in 2016 de beste toonde, en drievoudig winnaar Tiger Woods, die na een ronde van 73 slagen op een gedeelde 71e plaats vertoeven.

Op dag een vielen er meteen twee holes-in-one te noteren. Zo zag de Amerikaan Patrick Reed, die de tweede plaats deelt met Pieters, op de 150 meter lange par-3 zevende hole de bal na zijn afslag in de cup verdwijnen, iets wat de 24-jarige Amerikaan Will Zalatoris even later ook lukte.

