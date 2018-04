Thomas Pieters opent met 29e plaats op Masters golf in Augusta TLB

06 april 2018

08u45

Bron: Belga 0 Meer Sport Thomas Pieters is met een openingsronde van 73 slagen, een over par, gestart aan het Masters golftoernooi (PGA/11 miljoen dollar), de eerste major van het seizoen. Hij staat daarmee op een gedeelde 29e plaats.

De 26-jarige Antwerpenaar putte op de Augusta National golfbaan in de Amerikaanse staat Georgia op de tweede hole een birdie weg maar moest op de holes drie en vier twee bogeys incasseren.

Pieters, die vorig jaar vierde werd, lukte op de holes dertien en vijftien twee birdies waarmee hij in de top 20 klom. Op de holes zestien en achttien liep het echter fout waarmee hij uiteindelijk een scorekaart binnen bracht van één over par. De nummer vier van de Spelen in Rio deelt de 29e plaats met onder meer Tiger Woods, Bubba Watson en 's wereld nummer één Dustin Johnson.

In de tussenstand telt Pieters zeven slagen meer dan de Amerikaan Jordan Spieth, die rondkwam in 66 slagen. De 24-jarige uit Dallas, die het toernooi in 2015 won en in 2014 en 2016 runner-up werd, is met zijn ronde van zes onder par twee slagen beter af dan zijn landgenoten Matt Kuchar en Tony Finau.

Voor de regerende kampioen Sergio Garcia werd de eerste ronde een nachtmerrie. Op de par-5 vijftiende hole zag hij de bal maar liefst vijf keer in het water verdwijnen. De Spanjaard noteerde 81 slagen (+15).