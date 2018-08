Thomas Pieters ook na tweede ronde vijfde op US Championship golf TLB

11 augustus 2018

18u50

Bron: Belga 0 Meer Sport Thomas Pieters behield na een foutloze tweede ronde in 66 slagen, vier onder par, zijn vijfde plaats op het US Championship golf (10,5 miljoen dollar), dat plaatsvindt op de Bellerive golfbaan in Saint Louis (Missouri).

Pieters deelt de vijfde plaats met onder meer de Amerikaan Dustin Johnson en is samen met de Ier Shane Lowry beste Europeaan in de stand. Met een totaal van 133, zeven onder, volgt hij op drie slagen van de Amerikaan Gary Woodland, die zijn koppositie succesvol verdedigde en een slag voorsprong heeft op zijn landgenoot Kevin Kisner.

De Amerikaan Justin Thomas, de regerende kampioen die vorige week succesvol was in de Bridgestone Invitational, is na een tweede ronde in 65 slagen opgeklommen naar een gedeelde negende plaats. Tiger Woods, viervoudig kampioen, kwam net als Pieters rond in 66 slagen, waarmee hij van de 48e naar de negentiende plaats klom.

Door dreigende onweersbuien werd het toernooi vrijdagnamiddag stilgelegd en moesten nog een pak spelers hun tweede ronde zaterdagochtend afwerken.