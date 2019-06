Thomas Pieters mist start op US Open golf, Justin Rose is eerste leider YP

14 juni 2019

09u17

Bron: Belga 0 Golf Met een gedeelde 132e plaats na een ronde van 76 slagen, vijf over par, heeft Thomas Pieters zijn start gemist op het US Open golftoernooi (PGA Tour/European Tour/12,5 miljoen dollar). Het derde major van het jaar wordt gespeeld in het Amerikaanse Pebble Beach (Californië).

Onze landgenoot nam nochtans een goede start met een birdie op de eerste hole. Tijdens het verdere verloop van zijn ronde kon de 27-jarige Antwerpenaar echter geen birdiekansen forceren en moest hij nog zes bogeys op zijn kaart schrijven. Na zijn ronde van vijf over par moet Pieters op dag twee al stevig uithalen om zich te plaatsen voor de finaleronden.

In de tussenstand telt Pieters elf slagen meer dan Justin Rose, die een ronde noteerde van 65 slagen, zes onder par, en dit na vijf birdies, een eagle en een bogey. De 38-jarige Engelsman, die in 2013 de US Open op zijn naam schreef, telt een slag voorsprong op de Amerikanen Rickie Fowler, Xander Schauffele en Aaron Wise en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen.

Drievoudig kampioen Tiger Woods had voor zijn openingsronde 70 slagen nodig, waarmee hij dag een afsloot op een gedeelde 28e plaats. Zijn landgenoot Brooks Koepka, de tweevoudige en regerende kampioen die vorige maand voor de tweede keer het PGA Championship won, opende met een ronde van 69 slagen en een gedeelde zestiende plaats.