Thomas Pieters mag plaats bij laatste 16 vergeten op World Golf Match Play

22 maart 2018

21u51

Bron: Belga 0 Meer Sport Voor Thomas Pieters is alle hoop op een plaats bij de laatste zestien weg op het World Golf Championship Match Play toernooi (WGC/10.000.000 dollar). In het Amerikaanse Austin moest hij op de plaatselijke golfbaan een 5-4 nederlaag incasseren tegen de Zweed Alexander Noren.

De 26-jarige Pieters speelde geen slechte wedstrijd, maar Noren zette een sublieme prestatie neer. De 35-jarige Zweed, die vorig jaar het Europese PGA Championship won, putte op zijn eerste tien holes maar liefst zes birdies weg. Pieters, die net als Noren aan een foutloos parcours bezig was, putte op de dertiende hole zijn tweede birdie weg. Noren, die vorig jaar ook al de kwartfinale speelde in de World Match Play, lukte echter op de veertiende hole andermaal een birdie van pakweg zeven meter waarmee hij vijf 5 up stond met vier holes te spelen. Pieters, die woensdag zijn meerdere moest erkennen in de Amerikaan Tony Finau, moet vrijdag nog een derde wedstrijd spelen tegen de Amerikaan Kevin Na, die net als Pieters zijn eerste twee wedstrijden verloor.