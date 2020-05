Thomas Pieters mag in vaste club weer oefenen tegen andere golfers: “Geen wedstrijden, maar ik heb toch al dit” Redactie

08 mei 2020

14u58 0

Een blije Thomas Pieters (28). De beste golfer van ons land kan sinds deze week opnieuw trainen in zijn vaste golfclub in Kapellen, mét andere golfers. VTM Nieuws volgde een training mee. “Er zijn nog geen wedstrijden in het vooruitzicht, maar ik heb toch al dit.” Pieters mikt op midden augustus om in competitie te treden, maar alleen als hij zich volledig veilig voelt. “Mijn vriendin is in verwachting. Dus we gaan extra voorzichtig zijn. Ik doe het pas vanaf dokters zeggen dat het oké is. Ik heb liever dat alles vlot verloopt dan met schrik op een vliegtuig te zitten.” En dan de focus op dat grote doel: de Olympische Spelen. “Mijn doel is een medaille. Ik ga natuurlijk voor goud, maar ik zou met brons of zilver ook tevreden zijn”, besluit Pieters.