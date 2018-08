Thomas Pieters hoopt op tweede deelname Ryder Cup: "Maar toernooi missen zou geen teleurstelling zijn" XC

25 augustus 2018

14u21

Bron: Belga 0 Meer Sport Thomas Pieters, die momenteel actief is op de Czech Masters, maakt nog altijd kans op een tweede Ryder Cup-deelname. Dan zal de 26-jarige Antwerpenaar wel nog enkele knappe prestaties op de golfbaan moeten brengen. Pieters legt zichzelf echter geen druk op en hoopt dit seizoen nog op een paar topprestaties.

Pieters, die twee jaar terug bij zijn eerste Ryder Cup-deelname voor het Europese team de meeste punten scoorde, kon de eerste helft van het seizoen, met uitzondering van zijn vierde plaats op het Abu Dhabi Championship, niet echt schitteren. "Neen, het was echt niet zoals het moest zijn", verklaarde Pieters.

"Er waren een aantal problemen die niet rechtstreeks met het golfen te maken hadden, maar die zijn ondertussen opgelost. We hebben ook een einde gemaakt aan de samenwerking met het Excel Sports Management. Mijn caddy Adam Morrow geniet bij mij nog altijd van het volste vertrouwen. Een caddy kan ook al eens missen, maar dat kan iedereen overkomen. Op sportief vlak begon het tij te keren tijdens de Open de France. Je voelt dat zelf aan, met als gevolg een achttiende en een veertiende plaats tijdens het PGA Championship en de Italian Open. Door een ribblessure, waar ik nog steeds last van heb en pijnstillers moet neemen, kan ik echt nog niet veel trainen. Ik kan ook sommige slagen nog niet uitvoeren zoals het moet. Met twee zesde plaatsen in de Scottish Open en het US PGA Championship is het vertrouwen echter terug een pak gegroeid."

Pieters mikt nog altijd op een nieuwe deelname aan de Ryder Cup. "Wat de Ryder Cup betreft, moet ik vrijwel zeker zowel de Czech Masters als de Made in Denmark winnen om nog een kans te maken op een plaatsje in het team, en dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan", legde de Belg uit. "Ik moet anders rekenen op één van de vier wildcards en er zijn momenteel zes spelers die voor mij staan. Het zou echter geen teleurstelling zijn als ik er niet bij zou zijn. Als dat de ultieme goal is, wordt de druk op schouders alsmaar groter en dat wil ik voorkomen. Eerst ga ik nog volop voor één of twee overwinningen en dan zien we wel. De volgende weken staan de Made in Denmark, de Omega European Masters en de Portugal Masters op het programma. Vooral de European Masters is een toernooi waar ik naar uitkijk en nog nooit op mijn schema stond. De KLM laat ik vallen, het is een baan die mij echt niet ligt. In de opmaak van een kalender kijk je immers uit naar banen waar je je goed op voelt. Voorlopig staat Amerika niet meer op de kalender, ik ben namelijk mijn kaart voor de PGA Tour kwijt. Het komt er nu vooral op aan om terug stevig in de top 50 van de wereld te staan."