Thomas Briels, Loïck Luypaert en Red Lions hervatten trainingen: "Of we te dik staan? We hebben elkaar nog niet in de douche gezien"

04 mei 2020

19u16

Eigen berichtgeving

Publiek en media waren onder de strikte coronaregels nog niet toegelaten op de velden van de Beerschot-hockeyclub in Kontich, het trainingscentrum van de nationale ploeg. Al gaf de ploeg wel enkele video’s vrij van de eerste trainingsdag, voortaan verzamelen ze ook op woensdag en vrijdag. De internationals hielden zichtbaar afstand en trainden in drie groepen van circa tien mensen, die zich op hun beurt in kleinere groepjes van drie of vier opsplitsten.

Vele internationals hadden elkaar meer dan zes weken niet ontmoet. “Het was gewoon fijn om de jongens weer te zien”, deed kapitein Thomas Briels na de namiddagsessie het relaas: “Net als nog eens een hockeygevoel te hebben. Zes weken lang had ik geen stick meer aangeraakt, dat was sinds mijn vijfde jaar niet meer gebeurd. Dan mis je wel het spelleke.”

De trainingen op zich verliepen volgens strikte veiligheidsmaatregelen: “We deden pittige loopprogramma’s en veel technische oefeningen op balgevoel, ook op doel schieten, maar altijd zonder duels.”

Ik heb veel gelezen, ben begonnen met koken, was veel met muziek bezig, heb nieuwe platen gekocht en keek naar de nieuwe docu rond Michael Jordan. Thomas Briels over het leven in quarantaine

Pittige loopprogramma’s zijn na zes weken quarantaine misschien ook wel nodig. Of Briels de indruk had dat sommige jongens wat te dik stonden? Hij lacht: “Ik heb ze nog niet onder de douche gezien. We moeten na de training ook thuis douchen, en we moeten alleen aankomen en vertrekken. Maar ik denk wel dat iedereen zijn basisconditie onderhouden heeft. Ikzelf deed veel fitness, sprint- en intervaltraining en ging vaak lopen. Maar de hockeybewegingen, dat is iets helemaal anders. Ik voel nu dat mijn liezen stijver zijn. Die specifieke hockeyfitheid moeten we nu weer gaan opbouwen.”

Wat wel nog ontbreekt bij de hervatting van de trainingen: een specifiek doel. Briels: “We hadden een heel groot doel met de Spelen deze zomer, maar dat is door het uitstel nog heel ver weg. Nu geeft het wat een apart gevoel dat we moeten trainen zonder dat we weten wanneer het eerstkomende doel valt. Dat maakt de motivatie moeilijker, maar het is wel fijn om terug bezig te kunnen zijn. Er is toch sprake van dat de clubcompetitie eind augustus of begin september kan hervatten.”

Voor de Red Lions die van nature supercompetitief zijn, woog de voorbije periode zonder wedstrijden in isolatie mogelijk ook mentaal zwaar: “Ik hou van sociaal contact”, zegt Briels. “Maar ik woon alleen in een appartement. De eerste twee weken is dat wennen. Daarna begon ik mijn draai te vinden. Ik heb veel gelezen, ben begonnen met koken, was veel met muziek bezig, heb nieuwe platen gekocht en keek naar de nieuwe docu rond Michael Jordan (The Last Dance, red). Ik vond het dan wel best aangenaam wat meer rust te hebben. Als topsporter ga je van het ene doel naar het andere en heb je nooit tijd om uit te blazen. Ik doe dit al veertien jaar nonstop. Dan begon ik het toch te waarderen om even op pauze te leven en over andere dingen te reflecteren.”

Briels kreeg in de voorbije periode ook de ploeg achter zich voor een Brusselse solidariteitsactie rond de coronacrisis. “We hebben geholpen door eenzame mensen te bellen of boodschappen te doen voor ouderen. Dan besef je wel dat er veel mensen in een moeilijke situatie zitten, geïsoleerd of financieel moeilijk. Ik vond het fijn te zien dat iedereen in de ploeg enthousiast was om mee te doen, die waarde past ook wel bij onze ploeg.”

Loïck Luypaert: “Het is bezweet in de auto kruipen”



“We hebben mekaar nu zo’n zeven weken niet gezien. Dat zijn we als team niet gewoon”, begint Luypaert. “Wij eten vaak samen. Dat zijn van die sociale momenten waar we veel van elkaar te weten komen en veel vertellen. Dat valt nu even weg en dat is jammer.”

Maar hij is al lang tevreden dat er terug getraind wordt, ondanks de strikte veiligheidsmaatregelen. “Duels zijn nog verboden, en we mogen geen wedstrijd spelen. Het bleef bij passen geven en op afstand technische oefeningen doen. We werken per drie om zo goed de afstand kunnen bewaren, de staf heeft daarvoor een goed plan uitgedokterd. We mogen ook niet in het clubhuis naast het veld en moeten ons eigen water meenemen. Het is bezweet in de auto kruipen, dat hoort er nu bij.”

De Red Lions hadden normaal moeten schitteren in Tokio deze zomer, maar dat hoofddoel is nu weggevallen. “Onze groep is heel matuur en gaat daar goed mee om. We zullen wel zien de komende maanden.” Het plan is om de trainingsarbeid geleidelijk terug op te drijven. “Nu trainen we drie keer per week, net omdat we zo lang hebben stilgelegen. Over enkele weken zal dat dan weer vier keer per week zijn. Er zit wel wat roest in de machine, dat bleek ook nu op training vandaag. Dat zal nog een week duren, doordat we nu weer die typische hockeybewegingen doen. Vanaf de tweede week zal alles wel weer van een leien dakje lopen.”

