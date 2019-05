Thomas Briels kijkt uit naar EK hockey: “Revanche nemen in finale tegen Nederland, dat is mijn droomscenario” LPB/MH

22 mei 2019

17u03

Bron: Belga 1 Hockey Op 16 augustus beginnen de Red Lions met een wedstrijd tegen Spanje voor eigen publiek in Antwerpen aan hun jacht op een eerste Europese hockeytitel. "Ik kijk er enorm naar uit in mijn achtertuin een EK te kunnen spelen. Als we dat toernooi kunnen winnen, zal het één van de mooiste herinneringen uit mijn carrière worden", blikt aanvoerder Thomas Briels vooruit.

De 31-jarige Antwerpenaar tekende vandaag present op een persmoment van de Belgische hockeybond. De KBHB stelde een aantal evenementen voor die in de marge van het EK zullen worden georganiseerd. Zes jaar na de Europese titelstrijd in Boom haalt de Belgische federatie alles uit de kast om van het EK voor mannen en vrouwen (16-25/08) een succes te maken. "Het wordt een zomer vol hockey", zegt Serge Pilet, CEO van de KBHB. Op het programma staan onder meer Street Hockey Events voor de jeugd, hockeykampen opgehangen aan topaanvaller Tom Boon en een Euro ParaHockey Championship. Daarin zullen negen landen, waaronder de Belgische Red Giants, van 19 tot 21 augustus tegen elkaar strijden. Het evenement vindt plaats in Edegem, bij parahockeyclub Royal Victory, en (voor de finales) in Wilrijk, op dezelfde terreinen als het EK.

Maar dé afspraak in augustus is uiteraard het EK. De Belgische mannen doen na hun wereldtitel eind vorig jaar in India een gooi naar een eerste gouden EK-plak. Twee jaar geleden liep het in de finale in het Nederlandse Amstelveen nipt mis tegen Oranje. "In de finale tegen Nederland revanche nemen, dat is mijn droomscenario”, zegt Thomas Briels. “We stonden toen 2-0 voor, maar verloren nog met 2-4. We hebben het toen zelf laten liggen.”

Voor de start van het EK spelen de Red Lions nog zes thuiswedstrijden in het kader van Hockey Pro League, te beginnen op 30 mei met Groot-Brittannië. "Het is voor ons zeker een voordeel dat we die matchen in Wilrijk kunnen spelen. We zullen in vergelijking met de andere landen de omstandigheden hier veel beter kennen", aldus Briels. De Red Lions zullen, als wereldkampioen en nummer één op de wereldranglijst, het EK starten als de te kloppen ploeg. Toch is de Belgische kapitein op zijn hoede. "Sport is heel onvoorspelbaar en elke match moet gespeeld worden. Wij zullen ons maximaal moeten voorbereiden, want er zijn heel wat landen die het kleine België van de troon willen stoten. Maar als we het halen, zou het echt waanzinnig zijn. Een jaar na onze wereldtitel Europees kampioen worden. En dan zijn er volgend jaar nog de Spelen.”

Bondscoach Shane McLeod beseft dat van zijn ploeg prestaties worden verwacht, maar bouwt toch ook enige reserve in. Zeker in de Pro League wil hij ook jonge talenten kansen geven om zich te tonen. “We zitten in een stadium dat winnen belangrijk wordt, maar hetzelfde geldt voor het ontwikkelingsproces”, zegt de Nieuw-Zeelander. “De Pro League moet een dubbel doel dienen. Enerzijds moeten we groeien als groep en anderzijds moeten spelers de kans krijgen om zich te tonen en verschillende rollen op te nemen. In een ideaal scenario halen we de top vier van de Pro League en mogen we naar de halve finale in Nederland. Maar het EK is de prioriteit.”

Nu de nationale competities beëindigd zijn, heeft McLeod zijn internationals voltijds bij zich. “We hebben een groep van 23, aangevuld met een aantal beloftevolle jongeren. De volgende wedstrijden zal iedereen speelgelegenheid krijgen en zijn vorm kunnen tonen. Alles is erop gericht dat we op het juiste moment pieken.”

Vincent Vanasch rekent op steun van twaalfde man

Vincent Vanasch is al jaren het betrouwbare sluitstuk van de nationale hockeyploeg. De komende weken en maanden hoopt hij met de Red Lions te scoren in de nieuwe Pro League en vooral tijdens het EK in eigen land. “Het maakt deel uit van ons DNA om altijd te willen winnen, dat merk je zelfs in trainingen. De nul nederlagen in de Pro League staat mooi en dat willen we zo houden, maar eenvoudig wordt het niet want we spelen toch tegen de top van de wereld”, zegt Vanasch woensdag tijdens een persmoment in Wilrijk, waar de Lions de komende weken zes thuisduels afwerken in de Pro League en in augustus om de Europese titel strijden.

Vanasch hoopt dat de Belgen optimaal zullen profiteren van het thuisvoordeel. Hij roept de hockeyfans op massaal naar Antwerpen af te zakken om het team te steunen. “Twee jaar geleden speelden we de finale tegen Nederland in Amstelveen. Het stadion kleurde toen helemaal oranje. Ik hoop dat de tribunes deze zomer volledig rood zullen zijn. Voor ons is de steun van de twaalfde man heel belangrijk. Het kan het verschil maken.”