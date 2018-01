Thierry Neuville verliest kansen op eindzege Rally Monte-Carlo na slipper in openingsproef Redactie

25 januari 2018

23u25

Bron: Belga 0 Meer Sport Thierry Neuville zal de Rally van Monte-Carlo, de openingsmanche van het wereldkampioenschap, wellicht niet winnen. De vicewereldkampioen stuurde zijn Huyndai i20 tijdens de eerste chronorit van de baan en verloor meer dan vier minuten.

"Ik kwam vast te zitten in een hoop sneeuw. Ik trok aan de handrem, maar blokkeerde mijn vier wielen en gleed van de baan. Er was niet zoveel volk in de buurt, dus het duurde even voor ik weer voortkon", legde Neuville uit na de eerste en meteen ook langste special van 36,7 kilometer. Onze landgenoot verloor 4 minuten en 16 seconden op wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta), die de beste tijd neerzette.

Later vanavond staat er nog een tweede chronorit op het programma. Neuville was uitstekend begonnen aan de Rally van Monte-Carlo. Gisteren was hij de snelste in de shakedown.