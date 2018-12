Thierry Neuville en Emma Plasschaert vallen net naast podium op Sportgala LPB

Thierry Neuville eindigt in de verkiezing voor Sportman van het Jaar op de vierde plaats. Bij de vrouwen valt Emma Plasschaert net naast het podium.

Rallypiloot Thierry Neuville slaagde er afgelopen seizoen net niet in om als eerste Belg de wereldtitel te pakken. Na 2013, 2016 en 2017 eindigde de Oostkantonner zo voor de vierde keer als tweede in het WK. Dat leverde hem in het referendum van Sportspress.be 291 punten op. Rode Duivel Eden Hazard (WK-brons met België en sterspeler van Chelsea), Europees marathonkampioen Koen Naert en schaatser/skeeleraar Bart Swings (viceolympisch kampioen massastart) verzamelden nog meer stemmen. Eén van die drie wordt vanavond op het Sportgala in Brussel uitgeroepen tot opvolger van David Goffin. Rode Duivel Thibaut Courtois, verkozen tot beste doelman van het voorbije WK, eindigt in de verkiezing als vijfde met 250 punten, voor triatleet Bart Aernouts (234), wielrenner Victor Campenaerts (183) en atleet Kevin Borlée (174).

De wereldtitel in de Laser Radial-klasse van zeilster Emma Plasschaert volstond niet om in de top drie te eindigen van de verkiezing Sportvrouw van het Jaar. De West-Vlaamse kreeg 383 punten achter haar naam, tennisster Elise Mertens (284) vervolledigt de top vijf. Europees kampioene zevenkamp Nafi Thiam kan voor de vierde keer, na 2014, 2016 en 2017, tot Sportvrouw van het Jaar gekroond worden. Ze krijgt concurrentie van wereld- en Europees kampioene aan de brug Nina Derwael en Belgian Cat Emma Meesseman (vierde met België op WK en winnaar van Euroleague met Ekaterinburg).

De trofee voor Ploeg van het Jaar gaat naar de Red Lions (hockey, wereldtitel), de Belgian Cats (basketbal, vierde op WK), de Belgian Tornados (atletiek, goud op 4x400m EK) of de Rode Duivels (voetbal, brons op WK). Thomas Pieters en Thomas Detry, die in Melbourne de World Cup of Golf wonnen, werden vijfde, voor Quick-Step Floors.

Vanavond worden ook de Belofte, de Coach en de Paralympiër van het Jaar gekroond. In die categorieën gaat de vierde plaats naar respectievelijk kajakker Artuur Peters, atletiekcoach Jacques Borlée en het paraskiduo Eléonor en Chloë Sana.